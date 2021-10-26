All Grain: демократичное бистро от культовых петербургских пивоваров AF Brew в здании завода Степана Разина

Курляндская улица становится важной городской притчей. Здесь и молодой независимый и сверхуспешный театр Fuclro, и Гутуевский остров в дельте Невы, и тапрум AF Brew с индийской едой и напитками прямо со склада. Команда, сделавшая пиво петербургской достопримечательностью, открыла демократичное бистро с замысловатым меню и хорошей подборкой алкоголя от дистрибьютеров всего редкого Laboratorio Distilita. Рассказываем, что есть и пить в All Grain на Курляндской ул., 48.
Когда-то помещение бистро занимало заводское бетонное пространство с высокими потолками и сеткой колонн. Оформлявший интерьер бистро Максим Цыбин (бюро TSAN Architects) хотел сохранить текущее состояние, наполнив его элементами индустриального быта.
Сейчас все стены нейтрально серые, над открытой кухней висит металлическая конструкция в виде громадных труб, под которой расположены мешки, отлитые из бетона. Вся мебель в зале из дуба — лаконичная и минималистичная, а за декор здесь отвечают только колосья, высаженные по всему залу.
Несмотря на то, что авторы проекта — команда пивоваров, в бистро акцент смещен в сторону сложной гастрономии и неочевидных сочетаний. Шеф-повар Николай Хвалынский в эпоху упрощений совершенно к ним не стремится. Только в одной холодной закуске может встретиться ферментированная макрель, печеный пастернак, понзу, грейпфрутовый сорбет, битые огурцы, мусс из устриц и вербена.
Дословный перевод All Grain определяет основные смысловые ударения. Кухня ставит их на крупы и зерно, дополняя сезонными продуктами и корнеплодами. Паштет с винным желе и пряной грушей подают с бриошью, карамелизированную тыкву — с полбой и козьим сыром, а утку сочетают с апельсиновой полентой.
Щавелевый салат можно попробовать в паре с перепелкой с костным мозгом, а говядину на углях — с соусом из карамельного солода и картофельным кремом.
Шеф-пекарь Владимир Петров (Cococo, Bio My Bio) развивает собственную пекарню ресторана, на которой уже сейчас делают ремесленный хлеб, а скоро появятся круассаны и другие булочки на завтрак.
Винную карту составил сомелье Степан Климушкин («Ласточки», Big Wine Freaks) — есть необычные образцы вроде фруктовых и крепленых из черной смородины или черноплодки. А коллекцию дистиллятов, аквавитов и мацератов на 55 травах или китайском черном чае подобрала команда Laboratorio Distillia.
Цельнозерновой напиток тоже предусмотрен! Это фирменный (сваренный за стенкой) строгий стаут в полушампанской бутылке.
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