All Grain: демократичное бистро от культовых петербургских пивоваров AF Brew в здании завода Степана Разина

Несмотря на то, что авторы проекта — команда пивоваров, в бистро акцент смещен в сторону сложной гастрономии и неочевидных сочетаний. Шеф-повар Николай Хвалынский в эпоху упрощений совершенно к ним не стремится. Только в одной холодной закуске может встретиться ферментированная макрель, печеный пастернак, понзу, грейпфрутовый сорбет, битые огурцы, мусс из устриц и вербена.

Дословный перевод All Grain определяет основные смысловые ударения. Кухня ставит их на крупы и зерно, дополняя сезонными продуктами и корнеплодами. Паштет с винным желе и пряной грушей подают с бриошью, карамелизированную тыкву — с полбой и козьим сыром, а утку сочетают с апельсиновой полентой.

Щавелевый салат можно попробовать в паре с перепелкой с костным мозгом, а говядину на углях — с соусом из карамельного солода и картофельным кремом.