Новый ресторан Avocado Queen на Итальянской: десятки блюд из авокадо разных сортов и этнические мотивы в интерьере

Шеф-поваром выступает Александр Левченков (Nama, Mandarin, Buddha-bar). Он поделил меню на несколько фундаментальных разделов: авокадо, салаты и закуски, боулы и поке, супы, основной курс, суши и роллы, десерты. Стартовать советуем с классического гуакамоле с чипсами из безглютенового хлеба и флаксами из разных семечек и злаков. Изобретательность проявляется в дрессингах: хрустящий авокадо подается с хумусом, бобами эдамаме, чипсами из нута и с соусом дзадзики, в который добавлена особая специя – дукка (микс кориандра, укропа и зиры).

Буррату закупают в ресторане «Сыроварня» (еще один проект Аркадия Новикова), кладут вместе с печеными черри, соусом понзу, мятой, кинзой и петрушкой. Здесь нужно вспомнить гастротрадицию, которую каждый из нас (так казалось) придумал самостоятельно – после расправы с сыром и томатами обмакивает хлеб в то, что осталось в тарелке.

Блюда без авокадо тоже есть! Цыпленок готовится с птитимом и шпинатом, утиная ножка конфи с вешенками, а роллы с тартаром из лосося, гребешка или креветки эби.