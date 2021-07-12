Новый ресторан Avocado Queen на Итальянской: десятки блюд из авокадо разных сортов и этнические мотивы в интерьере

Авокадный десант высадился в центре Петербурга — на пересечении Итальянской и Садовой улиц открылся Avocado Queen от рестораторов Антона Пинского, Аркадия Новикова и Глена Баллиса (Nama, Lucky Izakaya Bar, Glenuill). Одноименные проекты также работают в Москве, Новосибирске и Ростове-на-Дону, а в меню блюда из разных сортов фрукта: шеппард, хасс и чокет из Доминиканы, Южной Африки и Южной Америки.
Интерьер в Петербурге разрабатывала Нино Зварковская, которая оформляла пространства одноименных ресторанов в других городах. Один зал посвящен открытой кухне с зелеными лаковыми панелями и бару, а два других — основательной посадке за столами. По периметру возле больших окон можно усесться на диваны с фирменным рисованным принтом.
Стены облицованы декоративной штукатуркой, из высоких горшков растут фикусы и тропические пальмы в высоких горшках, а на постаменте статуя, укрытая в алое полотно. Одно из краеугольных украшений заведения — работа современного итальянского художника Тома Барнаби — картина «королевы авокадо».
Шеф-поваром выступает Александр Левченков (Nama, Mandarin, Buddha-bar). Он поделил меню на несколько фундаментальных разделов: авокадо, салаты и закуски, боулы и поке, супы, основной курс, суши и роллы, десерты. Стартовать советуем с классического гуакамоле с чипсами из безглютенового хлеба и флаксами из разных семечек и злаков. Изобретательность проявляется в дрессингах: хрустящий авокадо подается с хумусом, бобами эдамаме, чипсами из нута и с соусом дзадзики, в который добавлена особая специя – дукка (микс кориандра, укропа и зиры).
Буррату закупают в ресторане «Сыроварня» (еще один проект Аркадия Новикова), кладут вместе с печеными черри, соусом понзу, мятой, кинзой и петрушкой. Здесь нужно вспомнить гастротрадицию, которую каждый из нас (так казалось) придумал самостоятельно – после расправы с сыром и томатами обмакивает хлеб в то, что осталось в тарелке.
Блюда без авокадо тоже есть! Цыпленок готовится с птитимом и шпинатом, утиная ножка конфи с вешенками, а роллы с тартаром из лосося, гребешка или креветки эби.
На десерт фирменный инстаграмный Avocado Queen с клубникой и сладким кремовым муссом из авокадо — он подается в виде фрукта, который нужно разбивать ложкой, чтобы дать волю соусу.
Винную карту сформировала сомелье Люсине Матинян (Nama, «Сыроварня»): образцы по бокалам на каждый день от небольших виноделен и крупных домов. Есть небольшое коктейльное меню, домашние лимонады и детокс смузи.
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