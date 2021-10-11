У «Чернышевской» открылось кафе Joshua Tree с завтраками целый день

Шеф-повар Юрий Лобов готовит завтраки с 9 утра — овсянку на топленых сливках подает с хрустящим яблоком, в запеканку не добавляет сахар, а запеченный равиоль сервирует с яйцом пашот и красной икрой. В остальной части меню тальятелле с морепродуктами и папарделле с рагу из кролика, креветки с муссом из манго и бавет с чимичури.

Пока из напитков предлагают фирменный чаи (с грушей и орегано, яблоком и фенхелем или манго и кориандром), но скоро появится полноценная винная карта.