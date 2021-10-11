У «Чернышевской» открылось кафе Joshua Tree с завтраками целый день

Команда Coffee Room, познакомившая Петербург с овершейками в Mickey & Monkeys, запустила кафе Joshua Tree на Захарьевской ул., 16. Новый проект вдохновлен путешествиями создателей по одноименному национальному парку Калифорнии с деревьями «джошуа», кактусами и отвесными гранитными скалами.
Шеф-повар Юрий Лобов готовит завтраки с 9 утра — овсянку на топленых сливках подает с хрустящим яблоком, в запеканку не добавляет сахар, а запеченный равиоль сервирует с яйцом пашот и красной икрой. В остальной части меню тальятелле с морепродуктами и папарделле с рагу из кролика, креветки с муссом из манго и бавет с чимичури.
Пока из напитков предлагают фирменный чаи (с грушей и орегано, яблоком и фенхелем или манго и кориандром), но скоро появится полноценная винная карта.
Дизайном интерьера Joshua Tree основатели Иван Нутиков, Александр Попов и Кирилл Юданов занимались сами. Зал с открытой кухней, куда попадает очень много естественного света благодаря большим окнам, украшают кактусы и драцены, а самый яркий элемент — баскетбольное кольцо с хрустальной сеткой — виднеется из любой части заведения.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.