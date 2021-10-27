Главные ресторанные открытия октября: пицца от Subzero, завтраки в «Третьем месте» и панорамная кофейня на Петроградской

Те, кто сделал суши в двух столицах great again, теперь замахнулись на пиццу и пасту! На Василеостровском рынке появился первый полноценный ресторан со своей зоной посадки, сервисом и собственным входом через террасу. Шеф-повар Илья Бурнасов (Pizza Point) включил карбонару по-римски с желтком и пармезаном, ригатони с копченым сыром и треску с черным рисом и рикоттой от соседней сыроварни Nova Artisana.

Большой проспект D&J&^ 16

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