Главные ресторанные открытия октября: пицца от Subzero, завтраки в «Третьем месте» и панорамная кофейня на Петроградской

Пицца и паста от команды Subzero на втором этаже Василеостровского рынка, завтраки с игристым в «Третьем месте» и сложная кухня в необистро All Grain от пивоваров AF Brew. «Собака.ru» регистрирует самые заметные ресторанные открытия октября в Петербурге!
Numero Zero
Те, кто сделал суши в двух столицах great again, теперь замахнулись на пиццу и пасту! На Василеостровском рынке появился первый полноценный ресторан со своей зоной посадки, сервисом и собственным входом через террасу. Шеф-повар Илья Бурнасов (Pizza Point) включил карбонару по-римски с желтком и пармезаном, ригатони с копченым сыром и треску с черным рисом и рикоттой от соседней сыроварни Nova Artisana.
|Большой проспект D&J&^ 16
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Cake & Bubbles
Кафе-кондитерские Cake & Breakfast захватывает творческо-гастрономическое пространство «Третье место». Во дворе особняка Лопухиных их проект с устрицами, а на втором этаже — с кофе, выпечкой и завтраками весь день. После 18 часов место превращается в бар с закусками, игристым и коктейлями. В следующем году команда откроет еще одно заведение, но уже на первом этаже кластера.
|Литейный пр., 62
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All Grain
На бывшем заводе Степана Разина теперь не только тапрум АF Brew с их же производством. Дверь в дверь с ним открылось гастрономическое бистро с вином, своей пекарней и минималистичным интерьером. Состав блюд завораживает! Ферментированная макрель, костный мозг, апельсиновая полента, щавелевое песто — все, кстати, по весьма демократичным ценам.
|Курляндская ул., 48
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Minerals
Концепция ресторана в отеле Wawelberg построена вокруг природных богатств России. Пространство оформлено кварцитом, малахитом и самоцветами, а в блюдах (что в кафе-кондитерской, что в ресторане) используют дичь, ягоды и черную икру.
|Невский пр., 7-9
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Rimski
В Андреевском дворе появился еще один резидент! Римское бистро от ресторанной группы «Комитет» (Original Belgian, Pobo) с вручную собранной дровяной печью и шефом Паоло Маринуцци. В меню все итальянские хиты миксуются с другими кухнями мира.
|Большой проспект В.O.&, 18
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Ennichi
Это ода фестивальным традициям Японии. В оформлении интерьера здесь используют красные фонари и маски, а в меню привычные для праздничных улиц такояки — шарики из жидкого теста с осьминогом и стружкой тунца, и тайяки — вафли в форме рыбки с разными начинками.
|Колокольная ул., 1
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avcd coffee
Взглянуть на современный квартал Петроградки можно из панорамных окон новой кофейни. В любое время дня на витрине лежат подрумяненные сэндвичи, приготовленные на гриле, завтрак-конструктор и домашняя шарлотка.
|Инстурментальная ул., 8
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Doris Fragments
Розовый диван, винтажный коммунальный стол и симпатичные завтраки — какие еще нужны вводные, чтобы кофейня превратилась в фотоспот? Оказавшись в Старо-Невском районе, обязательно зайдите на чашку бананового какао и порцию французских гренок с голубым сыром и апельсином.
|Тележная ул., 8-10
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Negroni 1919
На месте кафе «Вини, пани и салями» Эльдара Кабирова (Pizza 22) на Большой Конюшенной открылся бар, посвященный Негрони. Каждый из четырех бартендеров придумал свой твист на классику, но всем известные вариации (вроде коктейлей Американо, Сбальято или Бульвардье) тоже приготовят.
|Б. Конюшенная, 1
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