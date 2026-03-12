Как прошел ужин премии Собака.ru и Mercury «Женщины меняют Петербург» — 2026

Женщины меняют Петербург — нерушимая константа. Шестой год подряд это подтверждают редакция Собака.ru и ювелирная компания Mercury премией, которая исследует вклад и выдающиеся достижения петербурженок (да!) в области большого и малого бизнеса, развития медицины и науки, девелопмента и креативных индустрий.
Традиционно этому посвящен мартовский номер журнала (читать на сайте): 15 героинь, попавших на его страницы, ежедневно делают город чуточку лучше — открывают супертехничные лаборатории и IT-хабы в исторических зданиях, соединяют общественные пространства с современным искусством, курируют музеи, ведут сложнейшие проекты по реставрации, строят культурные и спортивные комьюнити. Они — это уже Петербург будущего.
В этом году Собака.ru и Mercury выделили 15 петербурженок, которых нужно знать в лицо, и чьи достижения доказывают: женщины — двигатель прогресса.
Лауреаты премии «Женщины меняют Петербург 2026»:
- Диана Вишнева, прима Мариинского театра и создательница фестиваля Context.Diana Vishneva
- Анна Гусева, режиссер и художественный руководитель труппы musicAeterna Dance
- Елена Плахтий, директор по маркетингу группы компаний «БестЪ»
- Юлия Раковская, руководитель Центра исследований и разработки Сбера в Петербурге
- Юлия Сенина, куратор Музея ОБЭРИУ
- Евгения Синякова, основатель и директор компании «Путина»
- Екатерина Сокальская, врач-педиатр, психотерапевт
- Елена Соловьева, создатель и директор издательства DA
- Юлия Стрижак, директор Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина
- Елена Чернер, генеральный директор «Инвитро Северо-Запад»
- Дарья Филиппова, старший вице-президент ВТБ и директор Центра «Зотов»
- Наталья Цыпленко, совладелица проектов VOX, «Сад», KИDO и Mad Asian BBQ
- Анжелика Альшаева, коммерческий директор группы компаний «КВС»
- Елена Белова, основательница женской хоккейной лиги и член Общественной палаты Петербурга
- Елена Васильева, экс-председатель совета директоров и владелица 45 процентов акций «Петербургского нефтяного терминала»
Алена Поляничко, компания Mercury
Торжественный ужин в один из первых теплых весенних вечеров прошел в сверхновом ресторане авторской кухни Bergamot шефа Олега Перфилова и продюсера Алены Мельниковой. Именно здесь мы заключили героинь в крепкие офлайн-объятия и лично сказали спасибо за то, что они делают для города.
Винное сопровождение представил партнер ужина — Simple. Эксперт компании Инесса Новичихина поздравила лауреаток и рассказала о каждом из вин. Их выбор идеально зарифмовался с идеологией премии: многие из представленных вин созданы выдающимися женщинами-виноделами, чьи имена и хозяйства продолжают традиции и задают новые стандарты качества.
Инесса Новичихина
Ольга Каменева
Елена Торопова
Открыло ужин игристое Магнатум от Стефании Майоровой — управляющего партнера и идеолога хозяйства Mantra Estate. Жареные гребешки с фейхоа и корнеплодами сопровождало изысканное прочтение сорта Арнеис от Моники и Даниэлы Тибальди: две сестры из авангардного виноделия Пьемонта задают свои правила игры. Чаванмуши с тартаром из тунца бигай подали с элегантным шардоне от Agnes Paquet — история этой винодельни началась, когда Аньес было всего 20 лет и она основала собственный домен в Бургундии, где сегодня создает вина с выразительным характером. Следующий курс — белый луковый суп с артишоками, кокосовым молоком и тмином: полностью веганское блюдо, которое шеф Олег Перфилов придумал специально (!) для гостей вечера.
Эльнура Корнеева
Анастасия Эзрохина
Марина Никитина, компания Mercury
Анастасия Потелицына
Хайлайтом вечера стали вонтоны с фарерской семгой и креветками под соусом том-ям биск и пюре из топинамбура — идеальную пару им составило Fontanasanta от Элизабетты Форадори. Звезда итальянского виноделия, чьи вина давно стали эталоном терруарности и глубины, — еще одно напоминание, что женщины меняют не только Петербург, но и мир эногастрономии.
На десерт подали «Павлову» в паре с японским ликером Choya Yuzu. А для тех, кто предпочитает безалкогольную альтернативу, — игристое Odd Bird. Его создательница Моа Гюрбюзер когда-то была семейным терапевтом, а сегодня ее компания — крупнейший европейский производитель безалкогольных премиальных вин и официальный партнер Porsche.
Весна в деталях: основной стол утопал в нежно-розовой дымке — фритиллярии, ранункулюсы, хелеборус и душистый горошек перемешались с легкими ветками в тон цветущей вишне. На каждом столе — небольшие вазы с цветами, чтобы ничего не мешало разговорам. Входную группу встречал букет из веток, а в зоне велком цветы расставили в хрустальном эперне и стеклянных вазах.
Вместе с Mercury мы запустили нашу премию по всей стране — в тех городах, где выходит «Собака.ru». Потому что ювелирная компания Mercury поддерживает достижения смелых, талантливых и предприимчивых женщин.
Фото: Анастасия Большакова
