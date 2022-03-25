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Ужин с лауреатками премии «Женщины меняют Петербург»

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Редакция «Собака.ru» и ювелирная компания Mercury второй год подряд с гордостью отмечают: женщины меняют Петербург! О выдающихся петербурженках читайте на страницах журнала: «Собака.ru» выпустила мартовский номер с исторической обложкой и листингом из 15-и героинь проекта «Женщины меняют Петербург». Их и почетных гостей мы собрали в ресторане Recolte от команды Duoband, шефом которого является Алексей Алексеев.

Ювелирная компания Mercury поддерживает достижения смелых, талантливых и предприимчивых женщин, проекты которых становятся вдохновляющим примером для многих. Компания известна благодаря своим украшениям, выполненным в классическом дизайне, а также многообразию драгоценных камней, отобранных профессиональными геммологами.

Яна Милорадовская, в украшениях Mercury
Марина Краснова
Катя Смольникова
Ульяна Ким
Ирада Берг
Анна Ялова
Ирина Оганова
Марина Гисич
Андрей Резников

Лауреатки модернизируют машиностроительные заводы, возводят ЗСД и производят электромобили, пишут детские книги и их издают, помогают нейроотличным людям и побеждают в Каннах. Они развивают области большого и малого бизнеса, топ-менеджмента, идеологии, стратегии, а еще — преобразуют настоящее и меняют будущее к лучшему. Подробнее узнать о достижениях участниц проекта вы можете здесь.

Екатерина Ключникова, Виктор Пашигоров

Михаил Стацюк, Полина Любомирова

Анастасия Пикалова

Полина Бондарева
Анна Нова
Мария Евневич
Кристина Сасонко
Юлдус Бахтиозина

Лауреатки премии «Женщины меняют Петербург»:

  • Ирада Берг, автор проекта «Чтения со смыслом»
  • Юлия Володина, глава департамента BI в компании Arrival , который занимается анализом, визуализацией и обработкой данных.
  • Наталья Дрозд-Макан, продюсер СТВ
  • Любовь Дуйко, председатель партнеров адвокатского бюро «S&K Вертикаль» и глава благотворительного фонда Alma Mater
  • Ульяна Ким, директор по развитию «Приморского парка Победы»
  • Марина Краснова, СЕО ВКонтакте
  • Елена Лашкова, совладелица инженерной компании «ГЕОИЗОЛ»
  • Марина Липецкая, директор «Центра стратегических разработок "Северо-Запад"»
  • Наталья Малиновская, партнер и идеолог группы Probka Family
  • Екатерина Смольникова, основательница проекта Play and Help
  • Дарья Шамина, режиссер театра Fulcro
  • Ксения Шойгу, идеолог проекта «Остров фортов»
  • Дарина Якунина, владелица издательства «Поляндрия»
  • Анна Ялова, замдиректора по развитию ЦВЗ «Манеж»
  • Анастасия Пикалова, глава компании ПИК
Светлана Гузь, Артем Гудченко

Надежда Третьякова

Анастасия Контарович
Ксения Гощицкая

Василий Баканов

Елена Василенко 

Марина Краснова, Михаил Стацюк

Елизавета Замарина

Екатерина Денисова

Марина Никитина

Ульяна Ким

Екатерина Дубровская

Алина Васильева 

Гелена Суровегина

Анита Фазли

Шеф Recolte —  самого высокоэстетичного ресторана группы Duo Band — Алексей Алексеев представил гастрономический ужин с северными красками: в меню — датские пончики с крабом и щучьей икрой, тарталетки с гребешком, утиная грудка с кремом из вяленой тыквы и другое.

Алексей Алексеев

Датские пончики с крабом и щучьей икрой

Тарталетки с гребешком и орехом пекан 

Закуска из гребешка на пару с черным трюфелем

Тартар с говядиной и щучьей икрой

Утиная грудка с хурмой и кремом из вяленой тыквы

Треска со шпинатом и соусом берблан

Шея бычка с черными лисичками

Шоколадный брауни с топинамбуром

Базиликовый ганаш с малиной

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