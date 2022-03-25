Ужин с лауреатками премии «Женщины меняют Петербург»

Редакция «Собака.ru» и ювелирная компания Mercury второй год подряд с гордостью отмечают: женщины меняют Петербург! О выдающихся петербурженках читайте на страницах журнала: «Собака.ru» выпустила мартовский номер с исторической обложкой и листингом из 15-и героинь проекта «Женщины меняют Петербург». Их и почетных гостей мы собрали в ресторане Recolte от команды Duoband, шефом которого является Алексей Алексеев.
Ювелирная компания Mercury поддерживает достижения смелых, талантливых и предприимчивых женщин, проекты которых становятся вдохновляющим примером для многих. Компания известна благодаря своим украшениям, выполненным в классическом дизайне, а также многообразию драгоценных камней, отобранных профессиональными геммологами.
Лауреатки модернизируют машиностроительные заводы, возводят ЗСД и производят электромобили, пишут детские книги и их издают, помогают нейроотличным людям и побеждают в Каннах. Они развивают области большого и малого бизнеса, топ-менеджмента, идеологии, стратегии, а еще — преобразуют настоящее и меняют будущее к лучшему. Подробнее узнать о достижениях участниц проекта вы можете здесь.
Екатерина Ключникова, Виктор Пашигоров
Анастасия Пикалова
Лауреатки премии «Женщины меняют Петербург»:
- Ирада Берг, автор проекта «Чтения со смыслом»
- Юлия Володина, глава департамента BI в компании Arrival , который занимается анализом, визуализацией и обработкой данных.
- Наталья Дрозд-Макан, продюсер СТВ
- Любовь Дуйко, председатель партнеров адвокатского бюро «S&K Вертикаль» и глава благотворительного фонда Alma Mater
- Ульяна Ким, директор по развитию «Приморского парка Победы»
- Марина Краснова, СЕО ВКонтакте
- Елена Лашкова, совладелица инженерной компании «ГЕОИЗОЛ»
- Марина Липецкая, директор «Центра стратегических разработок "Северо-Запад"»
- Наталья Малиновская, партнер и идеолог группы Probka Family
- Екатерина Смольникова, основательница проекта Play and Help
- Дарья Шамина, режиссер театра Fulcro
- Ксения Шойгу, идеолог проекта «Остров фортов»
- Дарина Якунина, владелица издательства «Поляндрия»
- Анна Ялова, замдиректора по развитию ЦВЗ «Манеж»
- Анастасия Пикалова, глава компании ПИК
Надежда Третьякова
Василий Баканов
Елена Василенко
Елизавета Замарина
Екатерина Денисова
Шеф Recolte — самого высокоэстетичного ресторана группы Duo Band — Алексей Алексеев представил гастрономический ужин с северными красками: в меню — датские пончики с крабом и щучьей икрой, тарталетки с гребешком, утиная грудка с кремом из вяленой тыквы и другое.
Датские пончики с крабом и щучьей икрой
Тарталетки с гребешком и орехом пекан
Закуска из гребешка на пару с черным трюфелем
Тартар с говядиной и щучьей икрой
Утиная грудка с хурмой и кремом из вяленой тыквы
Треска со шпинатом и соусом берблан
Шея бычка с черными лисичками
Шоколадный брауни с топинамбуром
Базиликовый ганаш с малиной
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