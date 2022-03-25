Ужин с лауреатками премии «Женщины меняют Петербург»

Редакция «Собака.ru» и ювелирная компания Mercury второй год подряд с гордостью отмечают: женщины меняют Петербург! О выдающихся петербурженках читайте на страницах журнала: «Собака.ru» выпустила мартовский номер с исторической обложкой и листингом из 15-и героинь проекта «Женщины меняют Петербург». Их и почетных гостей мы собрали в ресторане Recolte от команды Duoband, шефом которого является Алексей Алексеев.

Ювелирная компания Mercury поддерживает достижения смелых, талантливых и предприимчивых женщин, проекты которых становятся вдохновляющим примером для многих. Компания известна благодаря своим украшениям, выполненным в классическом дизайне, а также многообразию драгоценных камней, отобранных профессиональными геммологами.