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Ужин «Собака.ru» c героинями премии «Женщины меняют Петербург»-2021

Женщины меняют Петербург — это факт. Редакция «Собака.ru» вместе с ювелирной компанией Mercury каждый год будет проводить премию «Женщины меняют Петербург», славя и исследуя выдающиеся достижения петербурженок (да!). Начало было положено в минувший вторник в Salone pasta & bar, где мы провели торжественный ужин и чествовали героинь 2021 года. 

Гостей встречали коктейли с экзотическими фруктами у роскошного латунного бара, и диджей-сет Ксении Гощицкой: по особым случаям наш директор отдела Моды и Искусства встает за вертушки! 

В окружении уникальных украшений Mercury с драгоценными камнями инвестиционного уровня за длинным коммунальным столом — практически под девизом Viva la vita — мы собрали главные лица премии «Женщины меняют Петербург»: директора БДТ Татьяну Архипову, основательницу Бюро юридических стратегий Legal to Business Светлану Гузь, совладелицу DIY-маркета «Максидом» Марию Евневич, свеженазначенную SEO социальной сети ВКонтакте (поздравляем еще раз!) Марину Краснову, а также сердце и душу (и генерального директора, конечно!) проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» Роксану Шатуновскую и многих других.

  • Елена Димова

  • Евгения Букато

  • Ксения Иванникова, Дарья Федосова

  • Татьяна Тэн

  • Елена Окутина, Ольга Суркова, Евгения Букато, Виолетта Корниенко

Бренд-шеф Salone pasta & bar Евгений Энгельке разработал для вечера специальное меню, которое даже при закрытых границах уносит на Апеннинский полуостров. Татаки из тунца bluefin в белом вине и мяте разогревали рецепторы, следом — зеленые равиоли с козьим сыром и хрустящей пармой. Само собой, паста домашняя: ее лепили прямо при гостях в соседнем зале на открытой кухне. Основным курсом — ягненок, приготовленный с помощью барбареско с черносливом и трюфельным пюре и бранзино с соусом сальмарильо и рататуем. На десерт вынесли нежнейший чизкейк тарта ди формаджио.

  • Татаки из тунца bluefin в белом вине и мяте

  • Зеленые равиоли с козьим сыром и хрустящей пармой

  • Бранзино с соусом сальмарильо и рататуем

  • ягненок barbaresco с черносливом и трюфельным пюре

  • Баскский чизкейк

  • Команда Salone pasta&bar

  • Ксения Гощицкая

Добавим, что проект «Женщины меняют Санкт-Петербург» был задуман совместно с ювелирной компанией Mercury, нашим многолетним стратегическим партнером. Mercury инициирует и поддерживает многие социально значимые проекты, посвященные женской повестке в бизнесе, культуре и социальной сфере. 

Все материалы премии "Женщины меняют Петербург" 2021 читайте здесь.

Полный список лауреатов 2021 года читайте здесь.

Фото: Елизавета Медунецкая

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