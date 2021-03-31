Ужин «Собака.ru» c героинями премии «Женщины меняют Петербург»-2021

Гостей встречали коктейли с экзотическими фруктами у роскошного латунного бара, и диджей-сет Ксении Гощицкой: по особым случаям наш директор отдела Моды и Искусства встает за вертушки!

В окружении уникальных украшений Mercury с драгоценными камнями инвестиционного уровня за длинным коммунальным столом — практически под девизом Viva la vita — мы собрали главные лица премии «Женщины меняют Петербург»: директора БДТ Татьяну Архипову, основательницу Бюро юридических стратегий Legal to Business Светлану Гузь, совладелицу DIY-маркета «Максидом» Марию Евневич, свеженазначенную SEO социальной сети ВКонтакте (поздравляем еще раз!) Марину Краснову, а также сердце и душу (и генерального директора, конечно!) проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» Роксану Шатуновскую и многих других.