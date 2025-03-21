Как прошел торжественный ужин премии «Собака.ru» «Женщины меняют Петербург» — 2025

Женщины меняют Петербург — это константа. Убеждение редакции Собака.ru вот уже пятый год подряд разделяет и поддерживает ювелирная компания Mercury. Вместе мы исследуем и отмечаем достижения петербурженок в области большого и малого бизнеса, стратегического менеджмента, развития науки и креативных индустрий. В этом году героинями мартовского номера, посвященного премии, стали пятнадцать женщин. Они — это уже Петербург будущего. Ужин с лауреатками прошел в гастрономическом мясном ресторане Reborn от Duoband.
Лауреатки премии «Женщины меняют Петербург» — 2025 изобретают лекарства от неизлечимых (!) болезней и уникальные технологии, которые делают городскую среду доступной для людей с особенностями, занимаются биохакингом, строят заводы и скоростные дороги и очень много делают для современного искусства, театра и образования. Они талантливые, упорные, деятельные и непоколебимые в своем стремлении сделать Петербург (и мир!) лучше.
Антонина Карамзина
В этом году Собака.ru и Mercury выделили пятнадцать петербурженок, которых нужно знать в лицо, и чьи достижения доказывают: женщины — двигатель прогресса.
- Ольга Звагольская, владелица и идеолог культурного пространства «Третье место»
- Анна Тышецкая, генеральный директор НИУ ВШЭ
- Татьяна Архипова, директор БДТ
- Дарья Горякина, совладелица научно-производственной фирмы «Хеликс»
- Елена Лашкова, СЕО «Геоизол»
- Екатерина Горшкова, генеральный директор Невского экологического оператора
- Кристина Галько, куратор культурной программы Дома Радио
- Алиса Преснецова, управляющий директор ярмарки современного искусства 1703
- Алла Манилова, директор Русского музея
- Марина Шульц, искусствовед, куратор, заведующая отделом современного искусства Эрмитажа, хранитель коллекции
- Зоя Чалова, директор библиотеки Маяковского
- Анна Балагурова, генеральный директор Новой Голландии
- Анна Владимирова, директор по научному развитию компании BIOCAD
- Мария Ромашова, президент проекта «Говорящий город»
- Мария Грудина, создательница курорта превентивной медицины «Первая Линия»
Для торжественного ужина «Женщины меняют Петербург» — 2025 шеф-повар ресторанов Reborn, Tartarbar и Oggi Андрей Ковалев создал особое сет-меню из семи перемен. Стартовал специальный сет с хамачи с помело и юдзу дрессингом и тартара из говядины с сырным крокетом и черным трюфелем. Продолжили гастрономическую программу вечера сашими из рибая с трюфельным понзу и осетровой икрой, дальневосточный гребешок со спаржей и осетровой икрой и фуа-гра с абрикосами (для это небанального сочетания фуа-гра обжаривают и подают с вялеными абрикосами, дополняя соусом на основе насыщенного мясного соуса, амаретто и масла черного перца!).
Лаура Байбулатова
Выбор горячего был непростым: классика — говядина Веллингтон— говяжья вырезка, обернутая пармской ветчиной, с грибным дюкселем в слоеном тесте с мясным соусом или палтус в лимонном соусе с щучьей икрой. За десерты отвечал шеф-кондитер Duoband Стас Пауль. Для гостей ужина он приготовил юдзу крем с манго и грейпфрутом и легендарную Павлову с печеным яблоком и красной смородиной.
Эльнура Корнеева
Ольга Корбан
Елена Кириленко
Марина Никитина
Винное сопровождение идеально зарифмовалось с идеологией премии — вина из коллекции Burgundy ru, созданные выдающимися женщинами-виноделами Бургундии и Шампани. Открывал вечер бургундский креман от Анн Гро — представительницы одной из самых известных династий Бургундии. Сашими из рибая и тартар сопровождало розовое шампанское от дома Андре Жакар, которым руководит Мари Дояр.
В винную карту также вошли Шабли от Элеоноры Моро — победительницы в номинации «Лучшие молодые таланты Шабли» (Trophée Jeunes Talents du Chablisien), и красная Бургундия от Каролин Паран — дочери уважаемых бургундских виноделов. В завершении гости попробовали красное вино от Domaine de la Vougeraie, которым управляет Сильви Пуайо. Безалкогольные напитки представляло игристое вино French Bloom — многократный победитель номинации «Лучшее безалкогольное игристое в мире». Этот проект был создан двумя подругами: Мегги Фрержан-Татенже и топ-моделью Констанс Яблонски.
Хамачи с помело и юдзу дрессингом
Тартар из говядины с сырным крокетом и черным трюфелем
Сашими из рибая с трюфельным понзу и осетровой икрой
Дальневосточный гребешок со спаржей и осетровой икрой
Фуа-гра с соусом амаретто и вяленными абрикосами
Говядина Веллингтон
Павлова с печеным яблоком и красной смородиной
Интерьер ресторана Reborn и роскошные витрины с изысканными украшениями Mercury органично дополнили цветочные композиции от дизайнера, флориста и лауреата премии Собака.ru «Петербург будущего» — 2024 Максима Лангуева.
Фото: Анастасия Большакова
Комментарии (0)