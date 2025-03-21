Как прошел торжественный ужин премии «Собака.ru» «Женщины меняют Петербург» — 2025

Для торжественного ужина «Женщины меняют Петербург» — 2025 шеф-повар ресторанов Reborn, Tartarbar и Oggi Андрей Ковалев создал особое сет-меню из семи перемен. Стартовал специальный сет с хамачи с помело и юдзу дрессингом и тартара из говядины с сырным крокетом и черным трюфелем. Продолжили гастрономическую программу вечера сашими из рибая с трюфельным понзу и осетровой икрой, дальневосточный гребешок со спаржей и осетровой икрой и фуа-гра с абрикосами (для это небанального сочетания фуа-гра обжаривают и подают с вялеными абрикосами, дополняя соусом на основе насыщенного мясного соуса, амаретто и масла черного перца!).