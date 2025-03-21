18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Как прошел торжественный ужин премии «Собака.ru» «Женщины меняют Петербург» — 2025

Женщины меняют Петербург — это константа. Убеждение редакции Собака.ru вот уже пятый год подряд разделяет и поддерживает ювелирная компания Mercury. Вместе мы исследуем и отмечаем достижения петербурженок в области большого и малого бизнеса, стратегического менеджмента, развития науки и креативных индустрий. В этом году героинями мартовского номера, посвященного премии, стали пятнадцать женщин. Они — это уже Петербург будущего. Ужин с лауреатками прошел в гастрономическом мясном ресторане Reborn от Duoband.

Яна Милорадовская
Яна Милорадовская
Елена Лашкова
Елена Лашкова
Мария Грудина
Мария Грудина
Ольга Звагольская, Дмитрий Гачко
Ольга Звагольская, Дмитрий Гачко
Анна Владимирова
Анна Владимирова
Марина Шульц
Марина Шульц
Анна Тышецкая
Анна Тышецкая
Алиса Преснецова
Алиса Преснецова
Екатерина Горшкова
Екатерина Горшкова
Анна Балагурова, Александра Новоселова
Анна Балагурова, Александра Новоселова
Мария Ромашова
Мария Ромашова
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Кристина Галько
Кристина Галько

Лауреатки премии «Женщины меняют Петербург» — 2025 изобретают лекарства от неизлечимых (!) болезней и уникальные технологии, которые делают городскую среду доступной для людей с особенностями, занимаются биохакингом, строят заводы и скоростные дороги и очень много делают для современного искусства, театра и образования. Они талантливые, упорные, деятельные и непоколебимые в своем стремлении сделать Петербург (и мир!) лучше.

Анна Нова
Анна Нова
Юлия Немчина
Юлия Немчина
Анастасия Контарович, Мария Евневич
Мария Евневич, Анастасия Контарович
Лия Чечик
Лия Чечик
Марина Краснова
Марина Краснова
Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Анастасия Пикалова
Анастасия Пикалова
Алёна Мариничева
Алёна Мариничева
Антонина Карамзина

Антонина Карамзина

Михаил Стацюк. Алена Поляничко
Михаил Стацюк, Алена Поляничко

В этом году Собака.ru и Mercury выделили пятнадцать петербурженок, которых нужно знать в лицо, и чьи достижения доказывают: женщины — двигатель прогресса.

Для торжественного ужина «Женщины меняют Петербург» — 2025 шеф-повар ресторанов Reborn, Tartarbar и Oggi Андрей Ковалев создал особое сет-меню из семи перемен. Стартовал специальный сет с хамачи с помело и юдзу дрессингом и тартара из говядины с сырным крокетом и черным трюфелем. Продолжили гастрономическую программу вечера сашими из рибая с трюфельным понзу и осетровой икрой, дальневосточный гребешок со спаржей и осетровой икрой и фуа-гра с абрикосами (для это небанального сочетания фуа-гра обжаривают и подают с вялеными абрикосами, дополняя соусом на основе насыщенного мясного соуса, амаретто и масла черного перца!).

Михаил Стацюк, Яна Милорадовская
Михаил Стацюк, Яна Милорадовская
Мария Ромашова, Анна Балагурова
Анна Балагурова, Мария Ромашова
Анастасия Пикалова, Елена Лашкова
Елена Лашкова, Анастасия Пикалова
Мария Грудина
Мария Грудина
Лаура Байбулатова

Лаура Байбулатова

Анна Тышецкая, Анна Владимирова. Антонина Карамзина
Анна Владимирова, Анна Тышецкая, Антонина Карамзина
Марина Краснова
Марина Краснова
Михаил Стацюк, Алиса Преснецова. Марина Никитина
Алиса Преснецова, Михаил Стацюк, Марина Никитина
Александра Новоселова, Яна Милорадовская, Анна Балагурова
Анна Балагурова, Яна Милорадовская, Александра Новоселова
Анна Балагурова
Анна Балагурова
Андрей Ковалев, Михаил Стацюк
Михаил Стацюк, Андрей Ковалев

Выбор горячего был непростым: классика — говядина Веллингтон— говяжья вырезка, обернутая пармской ветчиной, с грибным дюкселем в слоеном тесте с мясным соусом или палтус в лимонном соусе с щучьей икрой. За десерты отвечал шеф-кондитер Duoband Стас Пауль. Для гостей ужина он приготовил юдзу крем с манго и грейпфрутом и легендарную Павлову с печеным яблоком и красной смородиной.

Эльнура Корнеева

 Эльнура Корнеева

Ольга Корбан

Ольга Корбан

⁠Елена Кириленко

⁠Елена Кириленко

Марина Никитина

Марина Никитина

Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Мария Ситник
Мария Ситник
Алиса Преснецова, Михаил Стацюк. Марина Никитина, Лаура Байбулатова
Алиса Преснецова, Михаил Стацюк, Марина Никитина, Лаура Байбулатова

Винное сопровождение идеально зарифмовалось с идеологией премии — вина  из коллекции Burgundy ru, созданные выдающимися женщинами-виноделами Бургундии и Шампани. Открывал вечер бургундский креман от Анн Гро — представительницы одной из самых известных династий Бургундии. Сашими из рибая и тартар сопровождало розовое шампанское от дома Андре Жакар, которым руководит Мари Дояр.

 

В винную карту также вошли Шабли от Элеоноры Моро — победительницы в номинации «Лучшие молодые таланты Шабли» (Trophée Jeunes Talents du Chablisien), и красная Бургундия от Каролин Паран — ​​дочери уважаемых бургундских виноделов. В завершении гости попробовали красное вино от Domaine de la Vougeraie, которым управляет Сильви Пуайо. Безалкогольные напитки представляло игристое вино French Bloom — многократный победитель номинации «Лучшее безалкогольное игристое в мире». Этот проект был создан двумя подругами: Мегги Фрержан-Татенже и топ-моделью Констанс Яблонски.

Хамачи с помело и юдзу дрессингом

Хамачи с помело и юдзу дрессингом

Тартар из говядины с сырным крокетом и черным трюфелем

Тартар из говядины с сырным крокетом и черным трюфелем

Сашими из рибая с трюфельным понзу и осетровой икрой

Сашими из рибая с трюфельным понзу и осетровой икрой

Дальневосточный гребешок со спаржей и осетровой икрой

Дальневосточный гребешок со спаржей и осетровой икрой

Фуа-гра с соусом амаретто и вяленными абрикосами

Фуа-гра с соусом амаретто и вяленными абрикосами

Говядина Веллингтон

Говядина Веллингтон

Павлова с печеным яблоком и красной смородиной

Павлова с печеным яблоком и красной смородиной

Интерьер ресторана Reborn и роскошные витрины с изысканными украшениями Mercury органично дополнили цветочные композиции от дизайнера, флориста и лауреата премии Собака.ru «Петербург будущего» — 2024 Максима Лангуева.

 

Фото: Анастасия Большакова

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Мария Ромашова, Екатерина Горшкова, Анна Владимирова Дмитрий Гачко, Мария Ситник, Кристина Галько, Анна Тышецкая, Алиса Преснецова, Ольга Звагольская, Юлия Немчина, Лия Чечик, Алёна Мариничева, Анна Балагурова, Мария Грудина, Елизавета Замарина, Марина Краснова, Михаил Стацюк, Анастасия Пикалова, Ксения Гощицкая, Елена Лашкова, Мария Евневич, Анна Нова, Андрей Ковалев, Марина Шульц, Яна Милорадовская, Анастасия Контарович, Александра Новоселова

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: