600-грамовый шницель кордон блю и овощи звездного француза Алена Пассара: ресторан Bergamot на Петроградке

Шеф-повар Олег Перфилов и гастропродюсер Алена Мельникова явили Петербургу современный классический ресторан, каким он и должен быть. Bergamot — это выверенная авторская кухня, высококлассное исполнение, коктейльный и винный сервис у стола (инсайт: у Мельниковой стоял сложный выбор между сумкой Birkin и итальянской сервировочной тележкой Broggi за полтора миллиона — победило наследие Гаэтано Броджи).

В интерьере от Анастасии Хальчицкой россыпь драгоценностей: муранская люстра Doria Leuchten, французский гобелен Jean Pansu, «овощная» работа, купленная лично у Алена Пассара, французского шеф-повара, чей ресторан L'Arpège с тремя звездами «Мишлен» стал полностью веганским летом 2025 года. На столах — белые скатерти и фарфоровая посуда из Германии, расписанная бергамотами по собственному заказу.

Владелец диплома Le Cordon Bleu Олег Перфилов своей профессиональной родиной считает Францию, где трудился у мэтра Пьера Гарнье, поэтому французский прононс слышится в каждом блюде.