600-грамовый шницель кордон блю и овощи звездного француза Алена Пассара: ресторан Bergamot на Петроградке

Алена Мельникова, гастромедиум и выдающийся продюсер, и Олег Перфилов, «Лучший шеф-повар» по версии премии «Что где есть в Петербурге — 2023», ученик Пьера Гарнье и владелец диплома Le Cordon Bleu, во имя слоуфуд и слоулайф в золотом треугольнике Петроградской стороны открыли свой флагманский проект Bergamot с авторской кухней. Спойлер: критики, журналисты и фуди уже пророчат звание ресторана года!
Шеф-повар Олег Перфилов и гастропродюсер Алена Мельникова явили Петербургу современный классический ресторан, каким он и должен быть. Bergamot — это выверенная авторская кухня, высококлассное исполнение, коктейльный и винный сервис у стола (инсайт: у Мельниковой стоял сложный выбор между сумкой Birkin и итальянской сервировочной тележкой Broggi за полтора миллиона — победило наследие Гаэтано Броджи).
В интерьере от Анастасии Хальчицкой россыпь драгоценностей: муранская люстра Doria Leuchten, французский гобелен Jean Pansu, «овощная» работа, купленная лично у Алена Пассара, французского шеф-повара, чей ресторан L'Arpège с тремя звездами «Мишлен» стал полностью веганским летом 2025 года. На столах — белые скатерти и фарфоровая посуда из Германии, расписанная бергамотами по собственному заказу.
Владелец диплома Le Cordon Bleu Олег Перфилов своей профессиональной родиной считает Францию, где трудился у мэтра Пьера Гарнье, поэтому французский прононс слышится в каждом блюде.
Пробуем четырехслойный (!) пате из утки, пюре запеченной айвы, мусса из фуа-гра и желе из саке. К нему в пару обязателен воздушный хоккайдо — его и бородинский хлеб пекут сами. Ассорти томатов — черри, маринованные в кимчи, вяленые, узбекские — шеф Перфилов дополняет зеленью, грейпфрутом и лимонным йогуртом. А гребешки — трюфелем, норм и ремуладом из яблок и сельдерея.В разделе супов у него — редкий каштановый со сморчками, фаршированными топинамбуром. Мясистый, почти мерцающий тунец бигай укладывает на соус тоннато и оркеструет цукатами из грейпфрута и копченым оливковым маслом
Порции в Bergamot щедрые, поэтому лучше брать компанию и шерить блюда в стол. Текстурного фарерского лосося с тушеной айвой и абрикосовым чатни и теплое карпаччо из дорадо с юдзу кошо (такого больше нигде нет!). Или большую, воздушную кнелю из щуки, судака и лосося с креветочным соусом. Или же мега-кордон-блю — 600 граммов счастья — с тамбовским окороком, нежнейшим картофельным пюре и зеленым салатом с соусом из шалота и корнишонов.
Десертом пренебрегать не стоит! Сладость тарта со сливой и марципаном балансируется чуть островатым, с кислинкой, сорбетом из фейхоа.
Фирменный коктейль Bergamote — твист на White Lady — готовят из лаймового джина, бергамотового ликера и гуммиарабика, а негрони добавляют трюфельный акцент. Коктейльная карта в Bergamot — не проходной листинг, а сообразная всем ценностям Алены и Олега, полноценная часть меню. Бокалы материализуются прямо у стола на выносной стойке с подносом, хрустальными шейкерами и смесительными стаканами. В основу идет премиум-крепыш или даже Шампань, как в случае с коктейлем Principessa, прославленным Джеки Кеннеди. Это вариация на классический Kir Royal с земляникой, замаринованной в ликере из мараскиновой вишни.
Комментарии (0)