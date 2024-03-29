Как прошел ужин с лауреатками премии Собака.ru «Женщины меняют Петербург 2024»

Вот уже несколько лет «Собака.ru» вместе с ювелирным брендом Mercury гордо отмечает, что, да, женщины меняют Петербург! Петербурженкам посвящен мартовский номер журнала: эти 12 героинь, попавшие на страницы издания, ежедневно делают город чуточку лучше — модернизируют заводы и реставрируют памятники архитектуры, снимают сказочные блокбастеры и строят скоростные дороги, проводят научные конференции в формате рок-концерта и конструируют гоночные болиды. Всех героинь в один из первых теплых весенних дней «Собака.ru» собрала в новом ресторане Алексея Алексеева Inner.
Бренд Mercury, известный широкой публике своими изысканными ювелирными украшениями, выполненными из металлов и драгоценных камней самой высокой пробы, уже несколько лет поддерживает достижения и стремления ярких, талантливых и харизматичных петербурженок, еще раз доказавших, что именно женщины — главная движущая сила прогресса.
В этом году лауреатками премии «Женщины меняют Петербург 2024» стали жительницы города, добившиеся выдающихся достижений в области большого и малого бизнеса, стратегического менеджмента, развития науки и креативных индустрий.
Лауреатки премии «Женщины меняют Петербург 2024»:
- Дарья Козлова, первый проректор ИТМО, директор по образованию в «Яндексе»
- Оксана Кравцова, генеральный директор группы компаний «Еврострой»
- Елена Лукьянова, генеральный директор компании «Магистраль северной столицы»
- Наталья Назарова, генеральный директор спорткомплекса «Юбилейный»
- Мария Опарина, директор гоночной команды TEAM Maria Oparina
- Алиса Преснецова, директор Санкт-Петербургской ярмарки искусства 1703
- Наталья Смирнова, директор кинокомпании «Глобус фильм»
- Татьяна Тылевич, генеральный директор Императорского фарфорового завода
- Анна Тышецкая, директор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге
- Марика Коротаева, соорганизатор проекта «Остров фортов»
- Анна Ялова, директор ЦВЗ «Манеж»
- Анна Гусева, художественный руководитель musicAeterna Dance
Ужин для гостей вечера разработал лично Алексей Алексеев: сет из пяти блюд включал в себя сашими из гребешка с соусом из базилика и щучьей икрой, севиче из тунца с авокадо и соусом халапеньо, спаржу в темпуре с ореховым соусом и копченой фетой, а также говяжью щеку с печеным картофелем, грибами и муссом из лука. На десерт шеф-кондитер Inner предложил кокосовое бланманже с маракуйей и черным кунжутом.
Интересным дополнением столов гостей стали цветочные инсталляции от Максима Лангуева – никого не оставили равнодушными грибы, произрастающие на кристаллах.
Меню вечера
Сашими из гребешка с соусом из базилика и щучьей икрой
Севиче из тунца с авокадо и соусом халапеньо
Спаржа в темпуре с ореховым соусом и копченой фетой
Говяжья щека с печеным картофелем, грибами и муссом из лука
Кокосовое бланманже с маракуйей и черным кунжутом
Команда ресторана Inner
Фото: Анастасия Большакова
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