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Репортажи

Как прошел ужин с лауреатками премии Собака.ru «Женщины меняют Петербург 2024»

Вот уже несколько лет «Собака.ru» вместе с ювелирным брендом Mercury гордо отмечает, что, да, женщины меняют Петербург! Петербурженкам посвящен мартовский номер журнала: эти 12 героинь, попавшие на страницы издания, ежедневно делают город чуточку лучше — модернизируют заводы и реставрируют памятники архитектуры, снимают сказочные блокбастеры и строят скоростные дороги, проводят научные конференции в формате рок-концерта и конструируют гоночные болиды. Всех героинь в один из первых теплых весенних дней «Собака.ru» собрала в новом ресторане Алексея Алексеева Inner.

Бренд Mercury, известный широкой публике своими изысканными ювелирными украшениями, выполненными из металлов и драгоценных камней самой высокой пробы, уже несколько лет поддерживает достижения и стремления ярких, талантливых и харизматичных петербурженок, еще раз доказавших, что именно женщины — главная движущая сила прогресса. 

Яна Милорадовская
Настя Большакова
Яна Милорадовская
Татьяна Тылевич
Настя Большакова
Татьяна Тылевич
Анна Ялова
Настя Большакова
Анна Ялова
Анна Тышецкая
Настя Большакова
Анна Тышецкая
Анна Гусева
Настя Большакова
Анна Гусева
Оксана Кравцова
Настя Большакова
Оксана Кравцова
Наталья Метелица
Настя Большакова
Наталья Метелица
Алиса Преснецова
Настя Большакова
Алиса Преснецова
Елена Лукьянова
Настя Большакова
Елена Лукьянова
Мария Опарина
Настя Большакова
Мария Опарина
Инесса Гаевская
Настя Большакова
Инесса Гаевская
Настя Большакова

В этом году лауреатками премии «Женщины меняют Петербург 2024» стали жительницы города, добившиеся выдающихся достижений в области большого и малого бизнеса, стратегического менеджмента, развития науки и креативных индустрий. 

Лауреатки премии «Женщины меняют Петербург 2024»:

  • Дарья Козлова, первый проректор ИТМО, директор по образованию в «Яндексе»
  • Оксана Кравцова, генеральный директор группы компаний «Еврострой»
  • Елена Лукьянова, генеральный директор компании «Магистраль северной столицы»
  • Наталья Назарова, генеральный директор спорткомплекса «Юбилейный»
  • Мария Опарина, директор гоночной команды TEAM Maria Oparina
  • Алиса Преснецова, директор Санкт-Петербургской ярмарки искусства 1703
  • Наталья Смирнова, директор кинокомпании «Глобус фильм»
  • Татьяна Тылевич, генеральный директор Императорского фарфорового завода
  • Анна Тышецкая, директор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге
  •  Марика Коротаева, соорганизатор проекта «Остров фортов»
  • Анна Ялова, директор ЦВЗ «Манеж»
  • Анна Гусева, художественный руководитель musicAeterna Dance
Наталья Бехтерева
Настя Большакова
Наталья Бехтерева
Мария Грудина, Юрий Грудин
Настя Большакова
Мария Грудина, Юрий Грудин
Ксения Гощицкая
Настя Большакова
Ксения Гощицкая
Мария Евневич
Настя Большакова
Мария Евневич
Михаил Стацюк
Настя Большакова
Михаил Стацюк
Лия Чечик
Настя Большакова
Лия Чечик
Юлия Немчина
Настя Большакова
Юлия Немчина
Кристина Галько
Настя Большакова
Кристина Галько
Марина Краснова
Настя Большакова
Марина Краснова
Анна Нова
Настя Большакова
Анна Нова
Анастасия Климова
Настя Большакова
Анастасия Климова
Анжелика Котова
Настя Большакова
Анжелика Котова
Неля Валиева
Настя Большакова

Неля Валиева

Настя Большакова
Яна Милорадовская
Настя Большакова
Яна Милорадовская
Михаил Стацюк, Яна Милорадовская
Настя Большакова
Михаил Стацюк, Яна Милорадовская
Настя Большакова
Настя Большакова
Настя Большакова
Настя Большакова
Настя Большакова
Марина Никитина
Настя Большакова

Марина Никитина

Настя Большакова
Гелена Суровегина
Настя Большакова

Гелена Суровегина

Настя Большакова

Ужин для гостей вечера разработал лично Алексей Алексеев: сет из пяти блюд включал в себя сашими из гребешка с соусом из базилика и щучьей икрой, севиче из тунца с авокадо и соусом халапеньо, спаржу в темпуре с ореховым соусом и копченой фетой, а также говяжью щеку с печеным картофелем, грибами и муссом из лука. На десерт шеф-кондитер Inner предложил кокосовое бланманже с маракуйей и черным кунжутом.

Интересным дополнением столов гостей стали цветочные инсталляции от Максима Лангуева – никого не оставили равнодушными грибы, произрастающие на кристаллах.  

Алексей Алексеев
Настя Большакова
Алексей Алексеев
Меню вечера
Настя Большакова

Меню вечера

Сашими из гребешка с соусом из базилика и щучьей икрой
Настя Большакова

Сашими из гребешка с соусом из базилика и щучьей икрой

Севиче из тунца с авокадо и соусом халапеньо
Настя Большакова

Севиче из тунца с авокадо и соусом халапеньо

Спаржа в темпуре с ореховым соусом и копченой фетой
Настя Большакова

Спаржа в темпуре с ореховым соусом и копченой фетой

Говяжья щека с печеным картофелем, грибами и муссом из лука
Настя Большакова

Говяжья щека с печеным картофелем, грибами и муссом из лука

Кокосовое бланманже с маракуйей и черным кунжутом
Настя Большакова

Кокосовое бланманже с маракуйей и черным кунжутом

Антон Нечипоренко
Настя Большакова
Антон Нечипоренко
Команда ресторана Inner
Настя Большакова

Команда ресторана Inner

Настя Большакова
Настя Большакова
Настя Большакова

Все материалы премии «Женщины меняют Петербург 2024» читайте здесь.

Полный список лауреатов 2024 года ищите здесь.

Фото: Анастасия Большакова

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Люди:
Кристина Галько, Татьяна Тылевич, Анна Тышецкая Елена Лукьянова, Мария Опарина, Анжелика Котова, Оксана Кравцова, Алиса Преснецова, Анастасия Климова, Антон Нечипоренко, Алексей Алексеев, Юлия Немчина, Наталья Бехтерева, Анна Ялова, Лия Чечик, Анна Гусева, Мария Грудина, Марина Краснова, Михаил Стацюк, Ксения Гощицкая, Мария Евневич, Анна Нова, Юрий Грудин, Наталья Метелица, Инесса Гаевская, Яна Милорадовская

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