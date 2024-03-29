Как прошел ужин с лауреатками премии Собака.ru «Женщины меняют Петербург 2024»

Вот уже несколько лет «Собака.ru» вместе с ювелирным брендом Mercury гордо отмечает, что, да, женщины меняют Петербург! Петербурженкам посвящен мартовский номер журнала: эти 12 героинь, попавшие на страницы издания, ежедневно делают город чуточку лучше — модернизируют заводы и реставрируют памятники архитектуры, снимают сказочные блокбастеры и строят скоростные дороги, проводят научные конференции в формате рок-концерта и конструируют гоночные болиды. Всех героинь в один из первых теплых весенних дней «Собака.ru» собрала в новом ресторане Алексея Алексеева Inner.

Бренд Mercury, известный широкой публике своими изысканными ювелирными украшениями, выполненными из металлов и драгоценных камней самой высокой пробы, уже несколько лет поддерживает достижения и стремления ярких, талантливых и харизматичных петербурженок, еще раз доказавших, что именно женщины — главная движущая сила прогресса.