Как прошла IX премия «Петербург будущего» — 2026

Столы в Зимнем саду украсили фарфоровые медведи работы советского анималиста Бориса Воробьева. Их расписали художницы Императорского фарфорового завода: Нелли Петрова, Татьяна Афанасьева, Вера Бакастова, Юлия Жукова, Мария Матвеева, Анна Трофимова, Виолетта Шаль и Ольга Будашова.

Ужин выстроили по сетами. На старте — салат с бурратой, хурмой, пармской ветчиной и фисташками под оливковой заправкой (в паре — кубанские белые «Петрикор Алиоте» и «Шумринка»). Второй сет — припущенный палтус на горошковом торе с соусом из моллюсков (Case Blanc и «Усадьба Маркотк», тоже Кубань). На основное гости выбирали между ростбифом из вырезки с сельдерейным пюре, сморчками и соусом из красного вина и запеченной радужной форелью с картофельным пюре и пак-чой в апельсиново-ванильной глазури. Завершили гастрономическую часть крымские красные Pinot Noir Reserve и Loco Cimbali.