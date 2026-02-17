Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Как прошла IX премия «Петербург будущего» — 2026

Кто и как строит Петербург будущего? В девятый раз Собака.ru отмечает проекты, которые формируют облик нашего города — в урбанистике, реставрации, музейном деле, архитектуре и социальной среде. 12 февраля вручение наград традиционно состоялось в Зимнем саду «Астории». Делимся подробностями гала-ужина — в материале. А фоторепортаж о лауреатах IX премии «Петербург будущего» — 2026 смотрите здесь.

Яна Милорадовская
Инесса Гаевская, Алла Манилова
Борис Пиотровский
Ксения Гощицкая, Анна Ялова
Михаил Боярский
Дарья Филиппова
Юлия Сенина
Марика Коротаева, Александр Бобков
Мария Элькина, Михаил Стацюк, Лев Лурье
Эдуард Тиктинский
Статуэтки для премии «Петербурга будущего» — 2026 NWGlass.lab сделали из редкого эрклеза

Ирина Оганова, Михаил Иванов
Елена Плахтий, Андрей Лушников
Яна Милорадовская, Ольга Таратынова
Александр Вознесенский, Екатерина Вознесенская
Анна Балагурова, Константин Сыромолотов
Анатолий Белкин, Екатерина Вознесенская
Михаил Стацюк
Александр Малич, Анастасия Дианова
Кристина Березовская
Василий Селиванов
Место выбрано не случайно. «Астория» — архитектурное ноу-хау своего времени. В начале XX века проект Федора Лидваля нарушил монотонный ритм классицистической застройки и придал ансамблю Исаакиевской площади узнаваемый силуэт со срезанным углом.

Мария Грудина
Кирилл Соловейчик, Александр Бобков, Сергей Макаров. Галина Макарова
Елена Давыдова, Игорь Краснов, Анжелика Котова
Константин Зырянов
Михаил Боярский
Ксения Гощицкая, Михаил Боярский
Татьяна Тылевич
Ангелина Карпухина, Алёна Платонова, Варвара Баранова
Анатолий Белкин, Кристина Сасонко
Варвара Баскова-Карпова, Нана Гвичия, Владимир Карпов. Татьяна Ивлева
Анна Ялова
Василий Тимофеев
Покрас Лампас
Мария Элькина, Анна Балагурова, Александра Новоселова
Василий Тимофеев, Никита Явейн
Ольга Звагольская, Дмитрий Гачко
Юрий Грудин, Кристина Березовская, Мария Грудина
Мария Евневич
Галина Линник, Илья Линник, Фабио Мастранджело. Светлана Мастранджело
Игорь Пасечник. Юлия Пасечник
Анна Ялова, Жанна Дембо
Лауреаты получили наградных собачек от мастерской NWGlass.lab — той самой, что несколько лет назад восстановила утраченную технологию стеклянного кирпича Фальконье. В этот раз статуэтки выполнили из эрклеза: фрагменты стекломассы, оставшиеся после остановки печей, не поддаются стандартизации, поэтому каждая фигурка уникальна по форме и рисунку. Такой подход, по замыслу авторов, отражает индивидуальность отмеченных проектов.

Кирилл Соловейчик
Алексей Михайлов. Наталья Михайлова
Сергей Макаров, Кирилл Соловейчик. Галина Макарова
Анатолий Белкин. Ирина Плахотникова
Эдуард Тиктинский, Лариса Тиктинская
Екатерина Сираканян. Екатерина Земцова
Аким Неаронов
Михаил Ратгауз. Анна Митина
Жанна Дембо
Владимир Григорьев. Екатерина Григорьева
Никита Андреев, Владимир Спакис
Полина Рашкина (Бондарева)
Михаил Боярский
Алла Манилова, Алексей Михайлов
Александр Боровский
Лариса Тиктинская, Михаил Иванов, Мария Грудина
Татьяна Андреева
Александр Желиостов, Борис Пиотровский
Ольга Таратынова, Нана Гвичия, Анна Ялова
Андрей Отмахов
Анна Зарубина
Кристина Березовская, Юлия Сенина. Анастасия Коптева
Никита Явейн, Владимир Григорьев, Иван Казадаев
Премия «Петербург будущего» вручалась в 18 номинациях. Среди отмеченных: «Выставочная стратегия года» присуждена Русскому музею. Алла Манилова, получая награду, заметила: «Мы первые по посещаемости и первые в мировом рейтинге среди российских музеев благодаря поддержке петербуржцев». 

«Культурным пространством года» назвали Музей ОБЭРИУ (подробнее — в нашем гиде!), открывшийся в квартире поэта Александра Введенского. Куратор Юлия Сенина напомнила: анонс проекта появился именно в Собака.ru девять месяцев назад. «За это время мы отреставрировали квартиру, провели исследование, и вот уже два месяца музей работает. Ключевую роль сыграл наш директор Андрей Гнатюк — без его энергии ничего бы не случилось».

Варвара Баскова-Карпова, Владимир Карпов. Анастасия Коптева, Татьяна Ивлева
Владимир Григорьев, Андрей Лушников, Елена Плахтий. Екатерина Григорьева
Кристина Сасонко
Сергей Макаров
Игорь Краснов. Алена Кютт
Светлана Соколова. Ольга Полуэктова
Александр Боярский, Елена Анисимова. Ксения Бибикова
Наталья Бехтерева (младшая)
Наталья Шешенина
Анна Зарубина. Татьяна Сосова, Ксения Иванова
«Комплексное развитие года» — у музейно-исторического парка «Остров фортов». Руководитель проектного офиса Марика Коротаева сформулировала ближайшие задачи конкретно: «Осталось закончить реставрацию исторических портов и выйти замуж. Все в графике».

Все лауреаты IX премии «Петербург будущего» — 2026

Константин Новиков. Алена Новикова
Александр Кравцов. Екатерина Кравцова
Сергей Макаров, Борис Пиотровский
Александр Малич
Виталий Коробов. Светлана Удачина
Анастасия Курехина
Анжелика Котова. Елизавета Савинкова
Эдуард Тиктинский, Василий Селиванов
Алена Минина
Анзор Берсиров. Оксана Берсирова
Алена Минина, Павел Селезнев. Алиса Нагорская
В номинации «Книга года о Петербурге» отметили Льва Лурье и Марию Элькину с их «Всей историей Петербурга: от потопа и варягов до Лахта-центра и гастробаров». Статуэтку вручал директор «Подписных изданий» Михаил Иванов. Лев Яковлевич, как всегда, был краток: «Когда-нибудь, надеюсь, появится автобусная экскурсия по мотивам. А пока: Мария была моей ученицей, а теперь — может быть, уже учитель».

Татьяна Тылевич. Дмитрий Тылевич
Елизавета Замарина
Константин Крылов, Инна Метелькова

Анна Цветкова
Юлия Суслова
Мария Ситник
Виолетта Драйгор
Михаил Боярский
Катя Кузнецова

Константин Сыромолотов, Максим Зорин. Юлия Байгускарова
Анастасия Контарович. Алена Маринечева
Кристина Щербакова

Алла Бережная

Анжелика Альшаева

Олеся Овчинникова
Анастасия Контарович. Андрей Кочетков
Ольга Зелинская
Сергей Тарасов

Ксения Демирчева

Александра Решетникова

София Парфенова
Столы в Зимнем саду украсили фарфоровые медведи работы советского анималиста Бориса Воробьева. Их расписали художницы Императорского фарфорового завода: Нелли Петрова, Татьяна Афанасьева, Вера Бакастова, Юлия Жукова, Мария Матвеева, Анна Трофимова, Виолетта Шаль и Ольга Будашова.

Ужин выстроили по сетами. На старте — салат с бурратой, хурмой, пармской ветчиной и фисташками под оливковой заправкой (в паре — кубанские белые «Петрикор Алиоте» и «Шумринка»). Второй сет — припущенный палтус на горошковом торе с соусом из моллюсков (Case Blanc и «Усадьба Маркотк», тоже Кубань). На основное гости выбирали между ростбифом из вырезки с сельдерейным пюре, сморчками и соусом из красного вина и запеченной радужной форелью с картофельным пюре и пак-чой в апельсиново-ванильной глазури. Завершили гастрономическую часть крымские красные Pinot Noir Reserve и Loco Cimbali.

Настасья Хрущева

Настасья Хрущева

Ирина Пономаренко
Владимир Спакис, Иван Казадаев
Дмитрий Агалаков, Юлия Краш
Дмитрий Кузнецов. Елена Шапкина
Юлия Сенина, Александра Новоселова
Валерий Шафиров, Покрас Лампас, Ксения Гощицкая
После официальной программы гостей ждало афтерпати — (или, по-петербургски, чаепитие!) в гостиной «Ротонда». Там композитор и пианистка Настасья Хрущева, лауреат «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», исполнила фортепианное сочинение «Русские тупики».

 

Собака.ru благодарит за поддержку премии «Петербург будущего» — 2026:

Гостиницу «Астория»

Девелоперскую компанию Брусника

Проект «Большое Русское Вино» и сервис SimplePrivé

и генерального партнера премии — банк ВТБ

 

Фотографы: Анастасия Большакова, Дмитрий Многолет, Дмитрий Егоров

