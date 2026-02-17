Как прошла IX премия «Петербург будущего» — 2026

Кто и как строит Петербург будущего? В девятый раз Собака.ru отмечает проекты, которые формируют облик нашего города — в урбанистике, реставрации, музейном деле, архитектуре и социальной среде. 12 февраля вручение наград традиционно состоялось в Зимнем саду «Астории». Делимся подробностями гала-ужина — в материале. А фоторепортаж о лауреатах IX премии «Петербург будущего» — 2026 смотрите здесь.
Статуэтки для премии «Петербурга будущего» — 2026 NWGlass.lab сделали из редкого эрклеза
Место выбрано не случайно. «Астория» — архитектурное ноу-хау своего времени. В начале XX века проект Федора Лидваля нарушил монотонный ритм классицистической застройки и придал ансамблю Исаакиевской площади узнаваемый силуэт со срезанным углом.
Лауреаты получили наградных собачек от мастерской NWGlass.lab — той самой, что несколько лет назад восстановила утраченную технологию стеклянного кирпича Фальконье. В этот раз статуэтки выполнили из эрклеза: фрагменты стекломассы, оставшиеся после остановки печей, не поддаются стандартизации, поэтому каждая фигурка уникальна по форме и рисунку. Такой подход, по замыслу авторов, отражает индивидуальность отмеченных проектов.
Премия «Петербург будущего» вручалась в 18 номинациях. Среди отмеченных: «Выставочная стратегия года» присуждена Русскому музею. Алла Манилова, получая награду, заметила: «Мы первые по посещаемости и первые в мировом рейтинге среди российских музеев благодаря поддержке петербуржцев».
«Культурным пространством года» назвали Музей ОБЭРИУ (подробнее — в нашем гиде!), открывшийся в квартире поэта Александра Введенского. Куратор Юлия Сенина напомнила: анонс проекта появился именно в Собака.ru девять месяцев назад. «За это время мы отреставрировали квартиру, провели исследование, и вот уже два месяца музей работает. Ключевую роль сыграл наш директор Андрей Гнатюк — без его энергии ничего бы не случилось».
«Комплексное развитие года» — у музейно-исторического парка «Остров фортов». Руководитель проектного офиса Марика Коротаева сформулировала ближайшие задачи конкретно: «Осталось закончить реставрацию исторических портов и выйти замуж. Все в графике».
В номинации «Книга года о Петербурге» отметили Льва Лурье и Марию Элькину с их «Всей историей Петербурга: от потопа и варягов до Лахта-центра и гастробаров». Статуэтку вручал директор «Подписных изданий» Михаил Иванов. Лев Яковлевич, как всегда, был краток: «Когда-нибудь, надеюсь, появится автобусная экскурсия по мотивам. А пока: Мария была моей ученицей, а теперь — может быть, уже учитель».
Константин Крылов, Инна Метелькова
Катя Кузнецова
Кристина Щербакова
Алла Бережная
Анжелика Альшаева
Сергей Тарасов
Ксения Демирчева
Александра Решетникова
Столы в Зимнем саду украсили фарфоровые медведи работы советского анималиста Бориса Воробьева. Их расписали художницы Императорского фарфорового завода: Нелли Петрова, Татьяна Афанасьева, Вера Бакастова, Юлия Жукова, Мария Матвеева, Анна Трофимова, Виолетта Шаль и Ольга Будашова.
Ужин выстроили по сетами. На старте — салат с бурратой, хурмой, пармской ветчиной и фисташками под оливковой заправкой (в паре — кубанские белые «Петрикор Алиоте» и «Шумринка»). Второй сет — припущенный палтус на горошковом торе с соусом из моллюсков (Case Blanc и «Усадьба Маркотк», тоже Кубань). На основное гости выбирали между ростбифом из вырезки с сельдерейным пюре, сморчками и соусом из красного вина и запеченной радужной форелью с картофельным пюре и пак-чой в апельсиново-ванильной глазури. Завершили гастрономическую часть крымские красные Pinot Noir Reserve и Loco Cimbali.
Настасья Хрущева
Настасья Хрущева
После официальной программы гостей ждало афтерпати — (или, по-петербургски, чаепитие!) в гостиной «Ротонда». Там композитор и пианистка Настасья Хрущева, лауреат «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», исполнила фортепианное сочинение «Русские тупики».
Комментарии (0)