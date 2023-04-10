Как ресторатор Сергей Гутцайт восстанавливает архитектурные памятники в Пушкине и Павловске (замок Бип! Императорский вокзал в Царском Селе!)

Вы реставрируете Павловскую электростанцию в парке «Мариенталь». Что это будет?

Это будет гостевой дом на четыре спальни — считай, роскошная вилла для любой семьи, приезжай хоть с детьми, хоть с няньками. Не думаю, что мы с Люсей захотим там жить сами. Но — все может быть! А между замком Бип и бывшей электростанцией — видите реку Славянку в парке? — воссоздадим пешеходный деревянный мостик и подарим его городу. Кстати, в Бипе нет больших залов, приходится для многолюдных праздников шатер на улице ставить, так что обустроим здесь огромную комнату с окнами в пол, что будет очень кстати: перешел из Бипа по мостику — и пожалуйста, хоть танцы устраивай, хоть пир человек на 200.

Звучит легко и припеваючи.

Я рад, что вам так кажется! Но реставрация памятников — чрезвычайно сложное и дорогое дело. Практически невозможное!

Как спросили бы люди из Сколково: какой была дорожная карта реставрации Павловской электростанции?

Знаешь, как это обычно бывает с реставрацией? Вот ты купил или взял здание в аренду. Казалось бы, ура, оно попало под твою юрисдикцию. Но! Дальше ты должен получить у КГИОПа разрешение на проведение реставрационных работ. Это займет несколько лет, а весь процесс, связанный с документацией, будет стоить тебе много миллионов рублей. Так что дорожная карта была самая захватывающая: три года мы делали проект Павловской электростанции и раза три-четыре нам КГИОП его возвращал. Наконец осенью 2022-го проект согласовали, и мы получили разрешение на строительство.