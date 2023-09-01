Как девелопер Игорь Водопьянов в тандеме с Сергеем Чобаном построил cенсационный бизнес-центр «Феррум» (первое здание в России из кортен-стали!)

Ты только что достроил второй корпус бизнес-центра «Феррум», а в первом уже квартирует Yandex. Доволен?

Честно говоря, я не особенно счастлив, что построил «Феррум». Когда мы начинали, несколько компаний в бизнес-парке «Полюстрово» стремительно расширялись и получалось, что если мы им не предоставим новые площади, то они будут искать варианты съезжать. Потом у нас были договоренности с крупными компаниями, которые собирались к нам переехать. Теперь эти компании покинули Российскую Федерацию, второй корпус «Феррума» стоит почти пустой, и неизвестно, как долго это продлится. А так, эстетически — мне нравится, здорово получилось.

Сергей Чобан именно для тебя делает одни из самых ярких своих проектов. Скажи, ты знаешь какой-то секрет вдохновения? Как устроена ваша совместная работа?

Сергей — человек непростой, поэтому я стараюсь не лезть в творческий процесс. Он дает мне три или два эскиза, а я из них выбираю один. Так мы с ним договорились, чтобы ограничить мое вмешательство. Технически наша работа выглядит так: Сергей разрабатывает эскизы, мои инженеры уже делают из них проектную документацию, а офис Сергея следит за тем, чтобы мы не ошиблись в деталях.

Чобан отвечает в наших проектах только за красоту. То, что касается функциональности — больше моя работа. Есть такая проблема не только у Сергея, а у большинства архитекторов, которых я знаю: они недостаточно думают о людях, которые находятся внутри их домов. Взять «Невскую ратушу». Она эффектно выглядит, но внутри сделана достаточно странно: сориентироваться невозможно.