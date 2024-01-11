Ксения Шойгу — о том, станет ли Кронштадт новым Крестовским островом, о культурном форуме и новых катамаранах с вайбом «Сапсана»

Учитывая, сколько лет форты стояли заброшенными и неприступными, а в Кронштадт можно было добраться только через дамбу, все это звучит как сюрреализм, конечно.

А ведь надо сказать, первые пассажботы из Петербурга отправились в 1806 году именно в Кронштадт. И путь по Неве в Финский залив прямо к острову Котлин стал первой водной артерией, которая соединила центр города с внешними территориями. Конечно, нам хотелось восстановить историческую справедливость!

Кроме того, почти десять лет регулярное водное сообщение с Петербургом отсутствовало, только в 2021-м мы смогли его возобновить! А уже летом 2023 ‑го мы прокатили по воде порядка 200 тысяч человек, и я убеждена, удвоим рекордную для Кронштадта цифру в 2024‑м: еще два катамарана, которые будут осуществлять сообщение между Петербургом, Петергофом и Кронштадтом, спустят на воду. Кроме того, как планируется, мы сделаем льготную проездную карточку на катамараны для жителей острова Котлин: если твой офис в Петербурге, а живешь в Кронштадте, сможешь летом добираться на работу по воде. Идеально: во‑первых, за 45–50 минут точно доедешь до центра, а во‑вторых, это очень красиво.

Кстати, двое моих знакомых — ​выпускник «Сколково» и писательница — ​собрались переезжать в Кронштадт!

И кстати, это тренд. «Мы хотим переехать! Когда в Кронштадте можно будет купить квартиру в новом ЖК?» — мне часто задают этот вопрос даже незнакомые люди, которые меня узнают!

Как будто это отчасти и была ваша цель?

Да, и я рада, когда люди говорят мне, что буквально пакуют чемоданы: тот объем внимания к Кронштадту, который случился за последние годы, плюс обновленная инфраструктура, а также транспортная доступность и водное сообщение, которые будут только развиваться, уже повлияли на качество жизни на острове. И все это влияет на то, что многие думают о том, чтобы сюда переехать. Я бы мечтала, чтобы Кронштадт стал новым Крестовским!