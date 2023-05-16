Знакомьтесь, глава RBI Эдуард Тиктинский. Его строительная компания реконструировала Левашовский хлебозавод в культурно-деловое пространство (запуск в июне!)

Ваш опыт работы с памятником конструктивизма — уникальный для Петербурга. Понимаете ли вы теперь, как можно было бы спасти те многие здания, которые сейчас или вовсе не используются, или используются еле-еле? Что бы вы делали, если бы возглавили городскую программу по сохранению памятников конструктивизма?

Я исхожу из того, что все памятники невозможно отремонтировать за бюджетный счет, тут нужно искать возможности привлечения внешнего финансирования. Значительную часть памятников можно спасти благодаря новой застройке территорий вокруг них. В то же время важно посмотреть на набор этих памятников комплексно. Известно, что очень часто именно фактор сетевого внедрения какой-то функции имеет ключевое значение. Например, если бы появилась городская сеть культурных центров в памятниках конструктивизма, это могла бы быть очень значимая история для Петербурга, может быть, даже прорывная. Однако это не про изойдет само собой. Тут городу нужно именно что сначала найти решения, а только потом того, кто их реализует. Сейчас когда инвестор покупает объект или территорию, он не знает заранее, что он сможет на ней построить, и это многих отпугивает. Предварительно подготовленные проекты сделают ситуацию прозрачной. Я считаю, что город должен быть первичным девелопером или привлекать девелоперов для нахождения оптимального функционального назначения того или иного памятника, с последующим выставлением его на торги.

Идея, что город должен стать девелопером, ценна не только по отношению к памятникам конструктивизма, но и в принципе в контексте развития Петербурга. Объясните ее, пожалуйста.

Вспомните, как шло строительство Мариинского театра или стадиона на Крестовском. Мы там наблюдали высочайший уровень непрофессионализма. Торги проводились с посылом «Кто построит стадион за шесть миллиардов рублей?» — «А как построить?» — «Да вот по этому рисуночку». А идея должна заключаться в том, чтобы искать лучшее решение для какой-то территории и того, кто сможет его с максимальной выгодой для бюджета реализовать. Город должен с большим умом распоряжаться собственными активами.

Когда строили деловой район Сити в Лондоне, федеральное агентство забрало всю эту территорию под свой контроль. Они проложили туда метро, оформили правильно юридически земельные участки, выставили их на торги. Вложения в инфраструктуру полностью окупились за счет того, что земля стала дороже.

У города есть актив в виде земли, и две задачи, которые он должен решать: максимизация потока денег в бюджет и обеспечение качества среды, той же сохранности памятников, создания новых точек притяжения. Вот про вторую часто забывают. Если есть сложные места вроде Конюшенного ведомства или Апраксина двора, город должен нанять девелопера, который для начала найдет лучшее решение для этого места. Разработка концепции и проекта будет стоить сотни миллионов рублей, но эти затраты себя оправдают. Будет найден способ использования территории, который хорош для города: приемлемые архитектурные решения, соотношение жилых, коммерческих и культурных пространств. Для девелопера так тоже лучше: не будет рисков того, что проект не реализуется или кому-то не понравится. Ситуация заранее будет предсказуемой.

Вы считаете, что если город не способен быть девелопером сам, он может нанять частного девелопера. Как в этом случае избежать конфликта интересов?

Какой здесь может быть конфликт интересов? Наоборот, даже хорошо, чтобы, сделав проект, девелопер сам был участником торгов за право его реализации — это гарантия того, что в них будет хотя бы один участник. А если участников будет несколько, то реализация проекта передается тому, кто будет готов заплатить за него больше денег.