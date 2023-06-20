Знакомьтесь, Петр Советников и Вера Степанская (бюро Katarsis) — молодая команда архитекторов из Петербурга, которая делает дом-манифест для «Архстояния»

Вы выиграли неправдоподобное количество конкурсов и премий. В чем секрет?

Это все равно немножко чудо каждый раз, так что трудно было бы рассказать детально. История нашего бюро довольно специфическая: мы учились в Академии художеств, поработали месяц в петербургских бюро, поняли, что нам это не совсем интересно, и начали самостоятельную творческую деятельность. Только выпустившись из института, ты не понимаешь профессионального ландшафта, правил игры. Все, что ты можешь — просто взяться за конкурс, закрыться в комнате и работать, не вылезая из нее. Мы участвовали где только было интересно. С первым успехом пришел азарт. Стало понятно, что наши мысли и видение имеют ценность для внешнего мира, — появилось доверие к себе.

Как и чему вы учились? В Академии художеств довольно консервативное образование, а из ваших работ складывается ощущение, что вы хорошо понимаете глобальные тренды: например, как архитектура может создавать впечатления и пространство для взаимодействия.

Мы ведь живем не в вакууме, мы следили за тем, что происходит и в Петербурге, и в мире. В то же время мы бы сказали, что в Академии художеств учат пониманию ценности эстетики и к тому же формируют структуру и порядок в голове, на который потом можно нанизывать все что угодно. Это выдающаяся школа, значение которой, как нам представляется, пока недооценено.