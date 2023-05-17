«Академия»: как устроен букинистический магазин от команды «Подписных изданий»

Здесь можно приобрести книги по искусству, художественную и детскую литературу, научные и научно-популярные издания, книги на иностранных языках, журналы и открытки, а также выпить кофе и почитать за столиком у витрины с видом на Литейный.
Букинистический магазин «Академия» находится в здании Нового Пассажа на Литейном, 57 — по соседству с «Подписными изданиями». До 2022 года в помещении располагалось отделение государственной «Академкниги» — один из старейших магазинов сети научной литературы, который был вынужден закрыться. После этого «Подписные издания» приобрели помещение на торгах.
Совладелец «Подписных изданий» — специально для «Собака.ru»:
«Подписным» было важно спасти это помещение, нам очень не хотелось, чтобы по соседству вместо «Академкниги» открылся какой-нибудь алкомаркет. Поэтому мы это пространство купили. Управлением и формированием ассортимента «Академии» занимается команда, которая раньше курировала букинистический отдел «Подписных». Ребята заинтересовались этим направлением в 2020 году, начали исследовать мир петербургской букинистики, стажироваться в магазинах старой книги, придумывать с ними совместные проекты. Раньше они были ограничены одним маленьким стеллажом у нас, теперь у них есть свои два зала и еще миллион идей, которые они будут со временем воплощать. Мы счастливы, что у нас такие соседи, и мы продолжим им помогать.
Формированием ассортимента и управлением «Академией» занимается молодая команда, ранее курировавшая букинистический отдел «Подписных изданий». Все книги закупаются в Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, каждый желающий разобрать свою библиотеку и продать книги в хорошие руки может сделать это в «Академии»: прислать фотографии книжных полок можно на почту bookinist@academics.ru, а также лично прийти в букинист на Литейном — по предварительной договоренности.
Куратор букинистического магазина «Академия» — специально для «Собака.ru»:
«Подписные издания» всегда добрососедствовали. Ходили в гости и постоянно отправляли друг к другу за книгами гостей, так как всем нам, работникам книготорговли, важно, чтобы человек нашел именно то, что ищет.
В круговороте старых книг хранятся истории читателей и их семей, пометки, подчеркивания и полемика с автором, забытые билеты, письма, наспех записанные номера телефонов, визитки несуществующих ныне компаний — целая жизнь. В узнавании знакомой обложки — детство, чтение вслух, ностальгия, бессонные ночи. Многие книги сейчас не переиздают, они превращаются в библиографические редкости, но в магазинах старой книги еще можно встретить искомое — заглядывайте к нам и ищите надпись «Редкие книги».
Личная библиотека для нас — нечто очень живое: она меняется вместе с владельцем, так что, если ваши книги ищут новые полки, пишите, звоните нам, мы всегда рады новым старым книгам. Команда у нас молодая, азартная и до благоразумного безумия влюблена в чтение и книги. Будем смотреть, учиться, наблюдать и воплощать в жизнь любимое дело.
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