«Академия»: как устроен букинистический магазин от команды «Подписных изданий»

Анна Канунникова

Куратор букинистического магазина «Академия» — специально для «Собака.ru»:

«Подписные издания» всегда добрососедствовали. Ходили в гости и постоянно отправляли друг к другу за книгами гостей, так как всем нам, работникам книготорговли, важно, чтобы человек нашел именно то, что ищет.

В круговороте старых книг хранятся истории читателей и их семей, пометки, подчеркивания и полемика с автором, забытые билеты, письма, наспех записанные номера телефонов, визитки несуществующих ныне компаний — целая жизнь. В узнавании знакомой обложки — детство, чтение вслух, ностальгия, бессонные ночи. Многие книги сейчас не переиздают, они превращаются в библиографические редкости, но в магазинах старой книги еще можно встретить искомое — заглядывайте к нам и ищите надпись «Редкие книги».

Личная библиотека для нас — нечто очень живое: она меняется вместе с владельцем, так что, если ваши книги ищут новые полки, пишите, звоните нам, мы всегда рады новым старым книгам. Команда у нас молодая, азартная и до благоразумного безумия влюблена в чтение и книги. Будем смотреть, учиться, наблюдать и воплощать в жизнь любимое дело.