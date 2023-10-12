Георгий Снежкин и Илья Спиридонов (бюро «Хвоя») — о фестивале «Архитектон» и застое в архитектурной сфере Петербурга

О фестивале «Архитектон» и почему в петербургской архитектуре не происходит смена поколений

В сентябре в «Манеже» прошел фестиваль «Архитектон» — его ежегодно устраивает Союз архитекторов. Раньше это событие было рассчитано исключительно на «внутреннего пользователя» — все происходило в стенах Дома архитектора, где петербургские зодчие выставляли свои работы и награждали призами те из них, которые им самим казались наиболее удачными. В этом году благодаря новому куратору Георгию Снежкину у фестиваля появилось междугороднее жюри, проекты участников показали в виде эффектных проекций на стенах, появились инсталляции молодых бюро и стенды учебных заведений, в дискуссиях приняли участие не только молодежь, но и звезды московской архитектуры — например, Олег Шапиро из бюро Wowhaus.

Важно пояснить, что Союз архитекторов — организация, сохранившаяся с советских времен. В профессиональном сообществе она заработала себе славу консервативной и даже ретроградной. Тем не менее, никакого другого объединения архитекторов в России сегодня не существует, а без него невозможно выстраивать диалог между обществом и профессией.

Вы делали «Архитектон» как бюро, или это была личная инициатива?

Георгий: Я занимался фестивалем как член Союза архитекторов. Но я не курировал «Архитектон» один, я сам не справился бы. Сергей Падалко, основатель мастерской «Витрувий и сыновья», сделал дизайн выставки; я позвал независимого куратора Лизу Савину, чтобы у нас был хотя бы один не архитектор в команде. Я, собственно, придумал концепцию.

В чем она состояла?

Георгий: Ничего сверхестественного я не придумал. Когда всем членам правления Cоюза архитекторов разослали письмо с просьбой поделиться идеями относительно проведения фестиваля, я, видимо, оказался единственным, кто это сделал, и ответственный за Архитектон вице-президент Антон Головин предложил мне стать куратором. «Архитектон» долго был локальным мероприятием с выставкой на планшетах в Доме архитектора и выдачей премий друг другу. Шутили, что в четные годы Никита Явейн выдает премию Михаилу Мамошину, а по нечетным — наоборот. Я предложил, во-первых, пригласить внешнее жюри, а, во-вторых, дополнить эту историю полноценной выставкой с кураторскими проектами, стендами образовательных учреждений, более интересной экспозицией.

Какое впечатление осталось после того, как фестиваль в «Манеже» закончился?

Георгий: У меня смешанные чувства: никогда не было так стыдно, и одновременно я очень доволен. Стыдно, потому что все было ужасно скомкано на открытии, технически и организационно, какие-то элементы выставки качественно меня не очень устраивают. При этом классно, что пришло много людей, что эта история стала публичной, получился какой-то такой даже праздник.