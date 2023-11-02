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Репортажи

Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2023. Часть III

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Продолжаем рассказывать, как прошла премия «Что где есть в Петербурге» — 2023. Спойлер: атмосферно. Мы встретились в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа, что наградить фирменными тарелками победителей этого года.

Генеральным партнером премии стал Альфа-Банк и проект компании нетмонет.

Максим Цейко, Павел Циклинский

Артем Гребенщиков
Леонид Гарбар
Евгений Гуревич
Марк Лапин, Франческо Барбато

Владимир Чистяков

Максим Ражев
Дмитрий Рязанов

Гости премии с удовольствием читали отзывы посетителей о своих заведениях в креативной зоне Альфа-Банка и нетмонет

Антон Счетчиков, Виталий Папп
Марк Лапин, Ксения Лапина

Евгений Фадеев, Кристина Боброва, Игорь Мудрак, Максим Цейко, Алина Назарова

Иван Фролухин

Ренат Маликов

Алексей Ретинский
Игорь Антропов

Предлагаем погрузиться в атмосферу премии и разделить с лучшими из лучших радость победы, а с гостями — удовольствие от вечера. Здесь были все: номинанты и финалисты этого года, рестораторы, эксперты в области общепита, шефы, влиятельные ресторанные команды, гастроблогеры, а также наши фуди

Алексей Алексеев
Олег Перфилов
Дарья Смирнова, Валерий Горинов
Вадим Лапин, Жаннет Хангельдиева
Борис Тимчук

Виталий Дмитраш

Владимир Чистяков

Сюзанна Шиндер

Виктория Дим, Валерия Морозова

Вячеслав Бережной

Александр Рассадкин

Мануэль Сурачи, Виктор Яковлев, Яна Игренева

Татьяна Зиза, Дарья Павлюкевич, Егор Подкопаев
Дарья Рудая

Елена Полякова

 

Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2023. Часть I

 

Игорь Антропов , Роман Качанов

Диме Рангелов

Антон Исаков, Эльдар Мурадов, Ольга Шанина

Эдуард Конашевич, Валерий Дятлов

Петр Аксенов
Анна Коварская, Полина Данилова
Алексей Алексеев
Игорь Лобурцев

Игорь Важесов

Марк Лапин, Ксения Лапина, Алена Мельникова
Алексей Феликсов, Алина Феликсова

Евгения Элькина

Эльдар Мурадов

Дмитрий Грозный

 

Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2023. Часть II

 

Карина Карелина, Леонид Самерханов, Игорь Михайлюк
Михаил Стацюк
Александр Малич
Татьяна Затравина
Артем Балаев
Соколова Светлана

Александра Столярова

Антон Нечипоренко

Станислав Смирнов

Лионел Рабеаривелу

Евгений Лакоткин

Мы поздравляем победителей и всех номинантов премии! Ноябрьский номер журнала «Собака.ru» редакция посвятила всем героям премии «Что где есть в Петербурге» и нашей главной аксиоме — Петербург — гастрономическая столица России.

Кадзухико Кидзима, Анастасия Пахарева

Игорь Важесов

Евгения Бондаренко

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии:

генерального партнера — Альфа-Банк и проект нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду

Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из авторских ресторанов

Компанию LUDING GROUP

Шведский бренд бытовой техники ASKO

Фото: Ася Минеева

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2023

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