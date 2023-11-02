Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2023. Часть III

Предлагаем погрузиться в атмосферу премии и разделить с лучшими из лучших радость победы, а с гостями — удовольствие от вечера. Здесь были все: номинанты и финалисты этого года, рестораторы, эксперты в области общепита, шефы, влиятельные ресторанные команды, гастроблогеры, а также наши фуди.