Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2023. Часть III

Продолжаем рассказывать, как прошла премия «Что где есть в Петербурге» — 2023. Спойлер: атмосферно. Мы встретились в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа, что наградить фирменными тарелками победителей этого года.
Генеральным партнером премии стал Альфа-Банк и проект компании нетмонет.
Максим Цейко, Павел Циклинский
Владимир Чистяков
Гости премии с удовольствием читали отзывы посетителей о своих заведениях в креативной зоне Альфа-Банка и нетмонет
Евгений Фадеев, Кристина Боброва, Игорь Мудрак, Максим Цейко, Алина Назарова
Ренат Маликов
Предлагаем погрузиться в атмосферу премии и разделить с лучшими из лучших радость победы, а с гостями — удовольствие от вечера. Здесь были все: номинанты и финалисты этого года, рестораторы, эксперты в области общепита, шефы, влиятельные ресторанные команды, гастроблогеры, а также наши фуди.
Виталий Дмитраш
Владимир Чистяков
Сюзанна Шиндер
Вячеслав Бережной
Мануэль Сурачи, Виктор Яковлев, Яна Игренева
Елена Полякова
Диме Рангелов
Эдуард Конашевич, Валерий Дятлов
Игорь Важесов
Евгения Элькина
Эльдар Мурадов
Дмитрий Грозный
Мы поздравляем победителей и всех номинантов премии! Ноябрьский номер журнала «Собака.ru» редакция посвятила всем героям премии «Что где есть в Петербурге» и нашей главной аксиоме — Петербург — гастрономическая столица России.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии:
генерального партнера — Альфа-Банк и проект нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду
Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из авторских ресторанов
Компанию LUDING GROUP
Шведский бренд бытовой техники ASKO
Фото: Ася Минеева
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