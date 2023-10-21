Ужин «Собака.ru» с фуди премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023

Проекту «Что Где Есть в Петербурге» в 2023 исполняется 17 (!) лет. Его значимость для города и горожан отметили как издатель «Собака.ru» Инесса Гаевская и главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк, так и партнеры премии этого года. Приветственное слово произнесли руководитель А-Клуба, закрытого делового сообщества Альфа-Банка, Алина Назарова, СЕО Яндекс Еда Роман Маресов.

В свою очередь, директор по хореке по городу Санкт-Петербург Luding Group Василий Ковалев презентовал барную карту, а шеф-повар ресторана AGA Павел Сухопаров рассказал о блюдах ужина.