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Репортажи

Ужин «Собака.ru» с фуди премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023

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Фуди премии «Что Где Есть в Петербурге» в этом году собрались в ресторане AGA — новом панорамном проекте Александра Шавлиашвили с курсом на Средиземноморскую Италию. Мы встретились с фуди, чтобы продегустировать блюда и обсудить финалистов, имена которых стали известны в этот же день. Генеральным партнером ужина стал А-Клуб — закрытое деловое сообщество Альфа-Банка.

Юлдус Бахтиозина
Михаил Стацюк
Виктория Портфолио, Максим Быков
Инесса Гаевская

Алина Назарова

Павел Бобров

Антон Садчиков, Ксения Дубяго
Ирина Оганова
Татьяна Затравина

Премия «Что Где Есть в Петербурге» укрепляет связь между ресторанной индустрией и посетителями: победителей выбирают не представители отрасли, а энтузиасты гастрономии и частые гости заведений. Читательское онлайн-голосование на сайте нашей ресторанной премии завершилось. Теперь к закрытому голосованию приступили знатоки ресторанного Петербурга: фуди доверено выбрать победителей из списка финалистов в каждой из 16 номинаций. Их имена мы объявим 26 октября на торжественной церемонии награждения в «Гранд Отеле Европа».

Покрас Лампас
Александр Малич

Роман Маресов

Алексей Ретинский, Екатерина Ретинская
Ростислав Павлов, Александра Павлова

Валерия Морозова, Виолетта Драйгор

Кристина Березовская
Виталий Аксенов-Шабловский
Ольга Суркова

Проекту «Что Где Есть в Петербурге» в 2023 исполняется 17 (!) лет. Его значимость для города и горожан отметили как издатель «Собака.ru» Инесса Гаевская и главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк, так и партнеры премии этого года. Приветственное слово произнесли руководитель А-Клуба, закрытого делового сообщества Альфа-Банка, Алина Назарова, СЕО Яндекс Еда Роман Маресов.

В свою очередь, директор по хореке по городу Санкт-Петербург Luding Group Василий Ковалев презентовал барную карту, а шеф-повар ресторана AGA Павел Сухопаров рассказал о блюдах ужина.

Дарья Павлюкевич
Мария Фурсова
Инесса Гаевская, Михаил Стацюк, Василий Ковалев
Игорь Водопьянов, Алиса Водопьянова
Мария Евневич
Анастасия Контарович

Андрей Кошкин

Алёна Мариничева
Петр Аксенов

Гостей встречал велком-дринк у зоны бара — официальный коктейль премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 Tchaikovsky Spritz на одноименной водке, вермуте, настоянном на каркаде, и игристом вине или классический базиликовый смэш, собранный из джина Lockwood и свежевыжатого лаймового сока.

Команда хай-левел сервиса во главе с шеф-поваром Павлом Сухопаровым представила меню из 7 перемен, сохранив курс на Средиземноморскую Италию и не забыв и про собственный морепродуктовый импорт.

Майя Забошта

Валерия Житлова

Василий Ковалев, Василий Нечипоренко

Сергей и Жанна Воронковы

Карима Урабзаева

Виктория Портфолио, Петр Аксенов, Михаил Стацюк, Полина Любомирова, Максим Быков
Татьяна Зиза
Юлдус Бахтиозина, Артем Мороз
Марат Богдалов

Леся Никитина

В качестве антре подали каламарату с рикотой и вялеными томатами — приятный амюз буш, возбудивший аппетит перед следующим сетом закусок.

Крудо из сицилийской креветки с ароматным оливковым маслом, украшали ложкой черной икры. Карпаччо из цукини дополнили сливочной страчателлой, мятой и укрыли ломтиками выдержанного пармезана. Мясной тартар же был приготовлен в пьемонтском стиле — когда ничего лишнего, и только долька лимона рядом.

Павел Сухопаров

Эрик Согомонян

Каламарата с рикотой и вялеными томатами

Крудо из сицилийской креветки с черной икрой

Страчателла с карпаччо из цукини с мятой и пармезаном

Тартар в пьемонтском стиле 

Равиоли скарпинокк в соусе алла водка Tchaikovsky

Филе-миньон с соусом из красного вина

Торт Захер

Официальный коктейль премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 Tchaikovsky Spritz от Luding Group

Lockwood Basil Smash от Luding Group

Вода Dausuz от Luding Group

Ростислав Павлов, Александра Павлова, Марат Богдалов

Перед основным горячим гостям предложили домашнюю пасту — равиоли, напоминающие конфеты, только начиненные крабом в соусе алла водка Tchaikovsky. Далее предстоял сложнейший выбор: филе дорадо в соусе аква пацца (в переводе с итальянского «сумасшедшая вода»!) или филе-миньон с изысканным соусом из красного вина. Десертом фуди премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 накормили «ULTIMA Яндекс Еда». Торт захер был подан дважды: в тарелках по завершению ужина и в фирменных коробках с собой.

Весь вечер настроение гостей поддерживали вина от компании Luding Group. В гастрономическую пару морепродуктам, мясу и овощам можно было заказать мюскаде из западной части долины Луары или пино неро из итальянского региона Ломбардия.

Фото: Анастасия Большакова

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии:

генерального партнера — А-Клуб — закрытое деловое сообщество Альфа-Банка

Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из авторских ресторанов

Компанию LUDING GROUP 

Ресторан AGA

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2023
Люди:
Алексей Ретинский, Татьяна Затравина, Антон Садчиков, Ксения Дубяго, Инесса Гаевская, Михаил Стацюк, Виктория Портфолио, Петр Аксенов, Виталий Аксенов-Шабловский, Кристина Березовская, Майя Забошта, Ирина Оганова, Ольга Суркова, Игорь Водопьянов, Алёна Мариничева, Покрас Лампас, Юлдус Бахтиозина, Александр Малич

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