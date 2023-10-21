Ужин «Собака.ru» с фуди премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023

Фуди премии «Что Где Есть в Петербурге» в этом году собрались в ресторане AGA — новом панорамном проекте Александра Шавлиашвили с курсом на Средиземноморскую Италию. Мы встретились с фуди, чтобы продегустировать блюда и обсудить финалистов, имена которых стали известны в этот же день. Генеральным партнером ужина стал А-Клуб — закрытое деловое сообщество Альфа-Банка.
Алина Назарова
Павел Бобров
Премия «Что Где Есть в Петербурге» укрепляет связь между ресторанной индустрией и посетителями: победителей выбирают не представители отрасли, а энтузиасты гастрономии и частые гости заведений. Читательское онлайн-голосование на сайте нашей ресторанной премии завершилось. Теперь к закрытому голосованию приступили знатоки ресторанного Петербурга: фуди доверено выбрать победителей из списка финалистов в каждой из 16 номинаций. Их имена мы объявим 26 октября на торжественной церемонии награждения в «Гранд Отеле Европа».
Роман Маресов
Валерия Морозова, Виолетта Драйгор
Проекту «Что Где Есть в Петербурге» в 2023 исполняется 17 (!) лет. Его значимость для города и горожан отметили как издатель «Собака.ru» Инесса Гаевская и главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк, так и партнеры премии этого года. Приветственное слово произнесли руководитель А-Клуба, закрытого делового сообщества Альфа-Банка, Алина Назарова, СЕО Яндекс Еда Роман Маресов.
В свою очередь, директор по хореке по городу Санкт-Петербург Luding Group Василий Ковалев презентовал барную карту, а шеф-повар ресторана AGA Павел Сухопаров рассказал о блюдах ужина.
Андрей Кошкин
Гостей встречал велком-дринк у зоны бара — официальный коктейль премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 Tchaikovsky Spritz на одноименной водке, вермуте, настоянном на каркаде, и игристом вине или классический базиликовый смэш, собранный из джина Lockwood и свежевыжатого лаймового сока.
Команда хай-левел сервиса во главе с шеф-поваром Павлом Сухопаровым представила меню из 7 перемен, сохранив курс на Средиземноморскую Италию и не забыв и про собственный морепродуктовый импорт.
Валерия Житлова
Василий Ковалев, Василий Нечипоренко
Сергей и Жанна Воронковы
Карима Урабзаева
Леся Никитина
В качестве антре подали каламарату с рикотой и вялеными томатами — приятный амюз буш, возбудивший аппетит перед следующим сетом закусок.
Крудо из сицилийской креветки с ароматным оливковым маслом, украшали ложкой черной икры. Карпаччо из цукини дополнили сливочной страчателлой, мятой и укрыли ломтиками выдержанного пармезана. Мясной тартар же был приготовлен в пьемонтском стиле — когда ничего лишнего, и только долька лимона рядом.
Павел Сухопаров
Эрик Согомонян
Каламарата с рикотой и вялеными томатами
Крудо из сицилийской креветки с черной икрой
Страчателла с карпаччо из цукини с мятой и пармезаном
Тартар в пьемонтском стиле
Равиоли скарпинокк в соусе алла водка Tchaikovsky
Филе-миньон с соусом из красного вина
Торт Захер
Официальный коктейль премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 Tchaikovsky Spritz от Luding Group
Lockwood Basil Smash от Luding Group
Вода Dausuz от Luding Group
Перед основным горячим гостям предложили домашнюю пасту — равиоли, напоминающие конфеты, только начиненные крабом в соусе алла водка Tchaikovsky. Далее предстоял сложнейший выбор: филе дорадо в соусе аква пацца (в переводе с итальянского «сумасшедшая вода»!) или филе-миньон с изысканным соусом из красного вина. Десертом фуди премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 накормили «ULTIMA Яндекс Еда». Торт захер был подан дважды: в тарелках по завершению ужина и в фирменных коробках с собой.
Весь вечер настроение гостей поддерживали вина от компании Luding Group. В гастрономическую пару морепродуктам, мясу и овощам можно было заказать мюскаде из западной части долины Луары или пино неро из итальянского региона Ломбардия.
Фото: Анастасия Большакова
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии:
генерального партнера — А-Клуб — закрытое деловое сообщество Альфа-Банка
Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из авторских ресторанов
Компанию LUDING GROUP
Ресторан AGA
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