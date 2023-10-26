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Что Где Есть

Победители премии «Что где есть в Петербурге» — 2023

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Церемония награждения нашей ресторанной премии прошла в бальном зале «Гранд Отеля Европа». Народным голосованием (162 820 голосов!) был сформирован шорт-лист финалистов, из которого фуди — наш экспертный совет — выбрали лучших из лучших. Редакция «Собака.ru» поздравляет всех лауреатов и номинантов, а горожан призывает и дальше поддерживать тех, кто нас кормит! 

Лучший новый ресторан — Fresa’s

при поддержке А-Клуба

Лучший новый ресторан на каждый день — Bist

Лучший новый бар — «БарВитя»

при поддержке LOCKWOOD

Ресторан с лучшей пиццей — Jerome

Лучший ресторан с доставкой в «ULTIMA Яндекс Еда» — Saviv

Алексей Алексеев (Futurist)

Олег Перфилов (Crevette)

Лучший шеф-повар — Алексей Алексеев (Futurist) и Олег Перфилов (Crevette)

Антон Счетчиков (Mercado Nella Famiglia)

Виталий Папп («Мечтатели»)

Прорыв года среди шеф-поваров — Антон Счетчиков (Mercado Nella Famiglia) и Виталий Папп («Мечтатели»)

Лучший кондитер — Анна Красовская (Кондитерская Анны Красовской)

Лучший шеф-бармен ресторана — Игорь Лобурцев (Salone Pasta&Bar, Joli)

Сергей Глазунов и Клим Жуков (Aster, Rene)

Прорыв года среди новых рестораторов — Сергей Глазунов и Клим Жуков (Aster, Rene);  Леонид Самерханов, Карина Карелина и Игорь Михайлюк («Федя, дичь!», «Наденька» и «Ипполит»)

при поддержке TCHAIKOVSKY

Лучший винный просветитель — Александр Рассадкин (Simple/«Энотрия»)

при поддержке АSKO

Лучший мясной тартар — тартар со сладким луком в Meat_coin

при поддержке Бренда «Мясники»

Лучшие новые завтраки — Mio

Лучший коктейль в стиле нулевых — Tiki Wedding в «Цветочках»

Лучший зеленый салат — с пятью видами капусты в Veter

Лучший файндайнинг-пирог — с рапанами и грибами в Frantsuza Bistrot

Val Ray

Анатолий Мариничев — под его руководством в Петербурге открылся самый большой фудмолл Европы Vokzal 1853

Гастрономическая урбанистика — Vokzal 1853

Сергей Мисенко
Вадим Лапин, Марк Лапин

За активное развитие гастрономии — Ginza Project

Константин Рассохин

Артем и Алексей Гребенщиковы — шефы ресторана Bobo

Выбор редакции — Bobo

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии:

генерального партнера — проект Альфа-Банка нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду

Партнер премии АО «Альфа-Банк»

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2023

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