Победители премии «Что где есть в Петербурге» — 2023

Церемония награждения нашей ресторанной премии прошла в бальном зале «Гранд Отеля Европа». Народным голосованием (162 820 голосов!) был сформирован шорт-лист финалистов, из которого фуди — наш экспертный совет — выбрали лучших из лучших. Редакция «Собака.ru» поздравляет всех лауреатов и номинантов, а горожан призывает и дальше поддерживать тех, кто нас кормит!
Лучший новый ресторан — Fresa’s
при поддержке А-Клуба
Лучший новый ресторан на каждый день — Bist
Лучший новый бар — «БарВитя»
при поддержке LOCKWOOD
Ресторан с лучшей пиццей — Jerome
Лучший ресторан с доставкой в «ULTIMA Яндекс Еда» — Saviv
Лучший шеф-повар — Алексей Алексеев (Futurist) и Олег Перфилов (Crevette)
Прорыв года среди шеф-поваров — Антон Счетчиков (Mercado Nella Famiglia) и Виталий Папп («Мечтатели»)
Лучший кондитер — Анна Красовская (Кондитерская Анны Красовской)
Лучший шеф-бармен ресторана — Игорь Лобурцев (Salone Pasta&Bar, Joli)
Прорыв года среди новых рестораторов — Сергей Глазунов и Клим Жуков (Aster, Rene); Леонид Самерханов, Карина Карелина и Игорь Михайлюк («Федя, дичь!», «Наденька» и «Ипполит»)
при поддержке TCHAIKOVSKY
Лучший винный просветитель — Александр Рассадкин (Simple/«Энотрия»)
при поддержке АSKO
Лучший мясной тартар — тартар со сладким луком в Meat_coin
при поддержке Бренда «Мясники»
Лучшие новые завтраки — Mio
Лучший коктейль в стиле нулевых — Tiki Wedding в «Цветочках»
Лучший зеленый салат — с пятью видами капусты в Veter
Лучший файндайнинг-пирог — с рапанами и грибами в Frantsuza Bistrot
Анатолий Мариничев — под его руководством в Петербурге открылся самый большой фудмолл Европы Vokzal 1853
Гастрономическая урбанистика — Vokzal 1853
За активное развитие гастрономии — Ginza Project
Артем и Алексей Гребенщиковы — шефы ресторана Bobo
Выбор редакции — Bobo
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии:
генерального партнера — проект Альфа-Банка нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду
Партнер премии АО «Альфа-Банк»
Комментарии (0)