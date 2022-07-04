РФ отменяет ограничения на пересечение границ. Что это значит? Когда снова можно ехать в Финляндию и Эстонию? На чем?

Что произошло?

В понедельник, 4 июля, стало известно, что оперштаб по борьбе с распространением коронавируса отменяет ограничения на пересечение российской границы. Это решение начнет действовать с середины июля.

Это означает, что с 15-го числа россияне свободно могут пересекать границу страны не только на самолете, но и на автобусе или на машине. Ранее это можно было делать, только если у вас за границей родственники, работа или учеба. Туристические поездки на автомобильном транспорте были невозможны. Теперь это ограничение теряет силу.