РФ отменяет ограничения на пересечение границ. Что это значит? Когда снова можно ехать в Финляндию и Эстонию? На чем?

Коронавирусные ограничения на пересечение российских границ отменяются. Это значит, что вскоре российские туристы снова смогут на машинах и автобусах выезжать в Финляндию и Страны Балтии. Однако при планировании таких поездок есть нюансы. Рассказываем о них максимально подробно вместе с экспертом в области туристической индустрии Дмитрием Гориным.
Что произошло?
В понедельник, 4 июля, стало известно, что оперштаб по борьбе с распространением коронавируса отменяет ограничения на пересечение российской границы. Это решение начнет действовать с середины июля.
Это означает, что с 15-го числа россияне свободно могут пересекать границу страны не только на самолете, но и на автобусе или на машине. Ранее это можно было делать, только если у вас за границей родственники, работа или учеба. Туристические поездки на автомобильном транспорте были невозможны. Теперь это ограничение теряет силу.
Каких стран касается это решение?
Это решение касается в первую очередь европейских стран: Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии. Въезд в Белоруссию, Монголию, Казахстан, Грузию был открыт еще раньше.
При этом сухопутные границы с Азербайджаном и Китаем пока продолжают быть закрыты. Это решение местных властей, отмена ограничений со стороны России на них не влияет.
Что с визами?
Некоторые страны ЕС объявили о том, что временно не будут выдавать визы россиянам. Но далеко не все. Так, шенген можно оформить в визовых центрах и консульских учреждениях Финляндии. Также визу можно оформить в других странах, в частности во Франции, в Испании, Италии, Германии или Греции. Шенген, выданный любой страной, будет действовать на территории всего Евросоюза.
Как добраться?
Следует помнить, что у России нет прямого воздушного и железнодорожного сообщения с Прибалтикой, Финляндией или Норвегией. Поэтому российские туристы после снятия ограничений смогут приехать в эти страны только на автобусе (так, количество рейсов из Петербурга до Финляндии с 8 июля вырастет), на машине или транзитом через другие государства.
При этом нужно помнить, что путешествующим на своем автомобиле необходимо оформить страховку международной системы страхования «Зеленая карта».
О чем еще необходимо помнить?
Отмена коронавирусных ограничений никак не влияет на другие требования: визовые или таможенные (в частности, по нормам ввоза или вывоза определенных товаров, так, Финляндия на днях запретила ввоз крепкого алкоголя из России). Эти правила можно найти на сайтах дипломатических представительств каждой отдельной страны.
На границе стран вас по-прежнему могут попросить предъявить страховку, спросить, где вы планируете остановиться.
Следует помнить и о том, что банковские карты Visa и MasterCard, выпущенные в российских банках, за рубежом не действуют. При этом вывоз наличной валюты из России ограничен суммой в 10 тысяч долларов.
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