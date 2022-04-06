Франция отменила коронавирусные ограничения на въезд для россиян

Для въезда в страну из России больше не требуется предоставлять негативные результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген. Также больше не потребуется международный проездной сертификат и доказательства наличия веских причин для въезда, пишет «Интерфакс» со ссылкой на дипмиссию.

Данные о правилах въезда опубликованы на французской версии сайта. Причем не уточняется, с какой именно даты отменили все коронавирусные ограничения.

Напомним, власти Франции снимают ограничения на выдачу туристических виз. Россияне могут начать оформлять этот документ уже с 1 апреля. Об этом сказано на сайте Генерального консульства республики.