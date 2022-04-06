18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Франция отменила коронавирусные ограничения на въезд для россиян

Поделиться:

Власти Франции отменяют коронавирусные ограничения. Россиянам больше не нужно сдавать ПЦР-тесты, чтобы пересечь границу, следует из информации консульства Франции в Москве.

Shutterstock.com

Для въезда в страну из России больше не требуется предоставлять негативные результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген. Также больше не потребуется международный проездной сертификат и доказательства наличия веских причин для въезда, пишет «Интерфакс» со ссылкой на дипмиссию.

Данные о правилах въезда опубликованы на французской версии сайта. Причем не уточняется, с какой именно даты отменили все коронавирусные ограничения.

Напомним, власти Франции снимают ограничения на выдачу туристических виз. Россияне могут начать оформлять этот документ уже с 1 апреля. Об этом сказано на сайте Генерального консульства республики.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: