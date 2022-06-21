Финляндия вновь разрешила въезд российским туристам! В Хельсинки снова можно? А как получить визу? Отвечаем!

Могут ли российские туристы теперь попасть в Финляндию?

Не совсем. Действительно, Финляндия сняла коронавирусные ограничения на въезд в страну. Теперь пограничный контроль в этой стране возвращается к допандемийному режиму, и туристам при пересечении границы нужны только билет, паспорт и виза. Однако ограничения, введенные Российской стороной, продолжают действовать (с 2020 года, выезд из РФ через сухопутные пункты пропуска с туристическими целями запрещен, воздушное пространство Финляндии с февраля 2022 года для российских самолетов закрыто, как и паромное сообщение между Петербургом и Хельсинки, — прим. Ред). На данный момент основанием для выезда из РФ в Финляндию являются рабочий или учебный контракт, посещение близкого родственника (и другие гуманитарные причины), но не туризм и не туристический транзит.

Ранее анонсировалось, что открытие границ между странами возможно на взаимной основе. Соответственно сейчас мы ждем ответных действий от Российской стороны. События развиваются очень быстро и давать точные прогнозы, когда россияне смогут попасть в Финляндию пока нельзя.