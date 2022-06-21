Финляндия вновь разрешила въезд российским туристам! В Хельсинки снова можно? А как получить визу? Отвечаем!

Финские власти снимают коронавирусные ограничения на въезд в страну для иностранных туристов. Послабления начнут действовать с 30 июня. Формально они касаются и россиян, но значит ли это, что уже можно паковать чемоданы и брать билеты до Хельсинки? Как получить визу? И известно ли что-то о возвращении поезда Allegro? На все эти вопросы отвечает Светлана Левинская, представитель Российского союза туриндустрии в Финляндии.
Могут ли российские туристы теперь попасть в Финляндию?
Не совсем. Действительно, Финляндия сняла коронавирусные ограничения на въезд в страну. Теперь пограничный контроль в этой стране возвращается к допандемийному режиму, и туристам при пересечении границы нужны только билет, паспорт и виза. Однако ограничения, введенные Российской стороной, продолжают действовать (с 2020 года, выезд из РФ через сухопутные пункты пропуска с туристическими целями запрещен, воздушное пространство Финляндии с февраля 2022 года для российских самолетов закрыто, как и паромное сообщение между Петербургом и Хельсинки, — прим. Ред). На данный момент основанием для выезда из РФ в Финляндию являются рабочий или учебный контракт, посещение близкого родственника (и другие гуманитарные причины), но не туризм и не туристический транзит.
Ранее анонсировалось, что открытие границ между странами возможно на взаимной основе. Соответственно сейчас мы ждем ответных действий от Российской стороны. События развиваются очень быстро и давать точные прогнозы, когда россияне смогут попасть в Финляндию пока нельзя.
Можно ли где-то оформить финский шенген?
Да, в Петербурге это можно сделать в визовом центре на улице Марата. На данный момент продолжают действовать правила, введенные прошлой осенью. То есть визу выдают тем, у кого уже ранее был хотя бы двухгодичный шенген (даже если он не был открыт). Также разрешение на въезд в страну оформляют на основании учебных, рабочих контрактов и родственных связей.
Подозреваю, что в ближайшее время произойдет новое послабление, возможно, туристические агентства как и раньше смогут оформлять туристические визы своим клиентам. Однако сейчас такой возможности нет, более того в финской погранслужбе говорят, что при расчетах потенциального турпотока они исходят из количества уже действующих виз. Впрочем, завтра все может измениться.
А что со страховкой и подтверждением доходов? Многие банки ведь под санкциями.
На данный момент страховки работают в штатном режиме. Лично знаю несколько рабочих страховых кейсов в Финляндии, даже после того ведущие российские банки попали в санкционный список. Вероятно, у страховых организаций есть какие-то возможности производить выплаты за своих туристов. Так что на данный момент российские полисы работают в Финляндии.
Касаемо подтверждения доходов официальная позиция пока не сформулирована. Здесь остается только ждать развития событий.
А что с Allegro?
Железнодорожное пассажирское сообщение приостановлено с конца марта. Пока новостей о его возобновлении не слышно. На данный момент из Петербурга в Финляндию пассажиров возят три автобусные компании. Сейчас этого хватает, тем более, что перевозчики подстраиваются под спрос и, если в какие-то даты не хватает мест, они просто ставят дополнительные рейсы, так что дефицита билетов нет.
Тем не менее, конечно, Allegro является прекрасным транспортным инструментом, и мы очень надеемся, что он в скором времени вернется в расписание.
Комментарии (0)