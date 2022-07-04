Между Петербургом и Хельсинки пустят дополнительные рейсы автобусов

Автобусы из Петербурга в Хельсинки ежедневно будут ходить в 06:15, 11:00 и 15:00. Из Финляндии рейсы запланированы в 08:30 и 16:15. Помимо этого, с 8 по 31 августа в четверг, пятницу, субботу и воскресенье будут курсировать рейсы в 23:50.

Проехаться на рейсовом автобусе можно до аэропорта Вантаа или из аэропорта. Транспорт останавливается у терминала 2 на платформах 12–16.

Напомним, в июне посольство Финляндии в РФ зафиксировало значительный рост спроса на шенгенскую визу среди россиян — особенно в Петербурге. Именно в этом месяце власти объявили об отмене коронавирусных ограничений на въезд для иностранных туристов.

Ранее стало известно о том, что Финляндия снимает ограничения на прием визовых заявлений от россиян с 1 июля. Об этом сообщается на сайте Генконсульства Финляндии в Петербурге.