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Между Петербургом и Хельсинки пустят дополнительные рейсы автобусов

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Автобусный оператор Lux Express добавит рейсы, которые будут курсировать между Петербургом и Хельсинки. С 8 июля компания добавит ночное отправление из Хельсинки, говорится в сообщении.

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Автобусы из Петербурга в Хельсинки ежедневно будут ходить в 06:15, 11:00 и 15:00. Из Финляндии рейсы запланированы в 08:30 и 16:15. Помимо этого, с 8 по 31 августа в четверг, пятницу, субботу и воскресенье будут курсировать рейсы в 23:50.

Проехаться на рейсовом автобусе можно до аэропорта Вантаа или из аэропорта. Транспорт останавливается у терминала 2 на платформах 12–16.

Напомним, в июне посольство Финляндии в РФ зафиксировало значительный рост спроса на шенгенскую визу среди россиян — особенно в Петербурге. Именно в этом месяце власти объявили об отмене коронавирусных ограничений на въезд для иностранных туристов.

Ранее стало известно о том, что Финляндия снимает ограничения на прием визовых заявлений от россиян с 1 июля. Об этом сообщается на сайте Генконсульства Финляндии в Петербурге.

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