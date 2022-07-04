Греция возобновила выдачу виз туристам из России

«Да, возобновил работу [визовый отдел]. Мы работаем как всегда. У нас была проблема, потому что уезжают наши сотрудники. Но сейчас все хорошо», — сказала секретарь посольства Греции.

Ранее сообщалось, что визовые центры Греции в России сообщили о приостановке приема документов на визы на неопределенный срок с 27 июня. Такое решение объяснили «техническими причинами». При этом заявители, которые записались на даты после 27 июня, могут перенести ее на более поздний срок. Затем визовые центры были открыты, но вскоре они снова приостановили работу из-за депортации греческих дипломатов из РФ.