Ограничения на пересечение российской границы отменяются с середины июля

Временные ограничения на пересечение границы России, введенные в целях предотвращения распространения коронавируса, снимаются с 15 июля. Тогда же будут отменены требования о предъявлении результатов ПЦР-тестов — но только для граждан Беларуси, прибывающих авиатранспортом. Для других иностранцев требование сохранится.

«По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы РФ, установленных распоряжениями правительства. Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются», — сообщили в оперштабе.

Напомним, с 14 июня были отменены ограничения на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска. С 30 июня ограничения на въезд, связанные с коронавирусом, отменила Финляндия. 1 июля Роспотребнадзор также снял все ограничения по коронавирусу в стране — даже требование носить маски. Однако в Петербурге они пока сохраняются: меры противодействия распространению заболевания в городе устанавливает Смольный.