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Испания отменила все ограничения на подачу документов на визу для россиян

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Визовый центр Испании отменил все ограничения на подачу документов, которые действовали во время пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на BLS International.

Shutterstock.com

Для подачи заявления на визу россиянам не нужно иметь годовой шенген и другие основания. Раньше у заявителя для подачи документов требовали наличие виза со сроком действия не менее одного года. Теперь достаточно иметь выписку из банка о денежных операциях за последние три месяца, а также предварительно записаться на прием в визовый центр.

С 21 мая россиянам разрешили свободно посещать Испанию с целью туризма. Для пересечения границы потребуется только ПЦР-тест не старше 72 часов или антиген-тест, сделанный в течение суток. Детям до 12 лет никакие справки не нужны.

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