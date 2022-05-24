Испания отменила все ограничения на подачу документов на визу для россиян

Для подачи заявления на визу россиянам не нужно иметь годовой шенген и другие основания. Раньше у заявителя для подачи документов требовали наличие виза со сроком действия не менее одного года. Теперь достаточно иметь выписку из банка о денежных операциях за последние три месяца, а также предварительно записаться на прием в визовый центр.

С 21 мая россиянам разрешили свободно посещать Испанию с целью туризма. Для пересечения границы потребуется только ПЦР-тест не старше 72 часов или антиген-тест, сделанный в течение суток. Детям до 12 лет никакие справки не нужны.