Визовый центр Италии в России возобновил работу после сбоя с оплатой консульского сбора

«Сообщаем вам, что визовый центр Италии и «Банк Интеза» работают в обычном режиме!» — говорится в сообщении на сайте центра. Оплатить консульский сбор можно в отделении АО «Банк Интеза», находящемся в здании московского визового центра в Малом Толмачевском переулке только наличными в рублях, евро или долларах США; в отделениях банка по такому же принципу, а также на сайте.

«В случае оплаты консульского сбора онлайн лицу, с чьей карты производилась оплата, необходимо до подачи документов лично явиться в АО «Банк Интеза»для подтверждения платежа и распечатки квитанции консульского сбора», — отмечается на сайте визового центра Италии.

Напомним, визовый центр Италии в России временно перестал принимать документы у заявителей, которые не успели оплатить консульский сбор заранее, 25 мая. Об ограничении работы сообщили визовые центры VMS в Москве, Петербурге и Архангельске, а также AlmavivA в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани и Самаре.

На фоне ограничения работы визовых центров Италии в России резко выросло число заявителей на визу Испании. Кроме того, существует возможность подать документы на визу Швеции, однако запись возможна только на месяц вперед.