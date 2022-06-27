Финляндия запретила ввозить крепкий алкоголь из России

«В настоящее время эти санкции применяются к товарной позиции 2208 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртные напитки, ликеры и другие алкогольные напитки», — пояснил старший инспектор службы Яркко Кескинен.

Он также добавил, что в эту категорию попадают водка, джин и виски. Запрет не распространяется на слабоалкогольные напитки, в том числе пиво, сидр и вино.

Отмечается, что алкогольные товары нельзя ввозить в Финляндию с российской территории как в коммерческих, так и в частных целях. Помимо этого, под ограничения попали напитки, купленные в duty free на границе.