Германия возобновила выдачу россиянам шенгенских виз всех категорий

Как сообщается на сайте визового центра Германии в России VisaMetric, возобновление выдачи россиянам шенгенских виз стало возможно после снятия ограничений по коронавирусу. Таким образом, начиная с 11 июня подача документов на шенгенскую визу в Германию возможна без ограничений для всех категорий поездок. Подтверждения вакцинации, выздоровления или тестирования на коронавирус при въезде в Германию также больше не требуются.

Подача документов заявителями, относящимися к консульскому округу Посольства Германии в Москве, возможна только в визовом центре Германии в столице и только по предварительной записи. Запись на подачу документов осуществляется на сайте визового центра по ссылке.

Отмечается, что из-за высокого спроса во время процедуры подачи заявлений и выдачи виз возможны задержки. Кроме того, в настоящий момент оплата консульского сбора возможна только наличными в рублях либо по выпущенной в Германии кредитной карте. «Оплата консульского сбора в рублях производится по актуальному обменному курсу загранпредставительства, просьба иметь при себе сумму под расчет, не требующую сдачи», — отмечают в центре.