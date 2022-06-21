Финляндия снимет ограничения на прием визовых заявлений с июля

Как отмечают в сообщении посольства, подать визовые заявления можно будет только по предварительной записи. А рассмотрение документов будут проводить согласно кодексу Евросоюза.

В посольстве Финляндии также напомнили, что соглашение об упрощенной выдаче виз для россиян частично приостановлено. Однако касается это только представителей официальных делегаций. Например, дипломатов или тех, кто связан с бизнесом.

Накануне Правительство Финляндии объявило о снятии коронавирусных ограничений на въезд для иностранных туристов, в том числе и из России. Поехать в страну можно будет с 30 июня.