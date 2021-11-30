«Мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении. По оперативным данным, речь идет о нескольких сотнях наших граждан. На сегодняшний день в аэропортах России организовано тестирование граждан, которые прибывают из рисковых стран, прежде всего из ЮАР, а также сопредельных африканских государств, из Китайской Народной Республики, Великобритании, ряда других стран, которые сегодня уже объявили об обнаружении штамма», — заявила Попова.

Напомним, ранее из-за распространения в мире нового штамма коронавируса «омикрон» в России было принято решение сократить срок действия ПЦР-теста.

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Член Совета Федерации, заслуженный врач Владимир Круглый предположил, что новый штамм уже мог проникнуть и в Россию, однако в Роспотребнадзоре это отрицают. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

Имеющиеся «предварительные свидетельства» говорят о повышенном риске заражения омикрон-штаммом людей, ранее уже перенесших коронавирус. «То есть люди, которые раньше перенесли COVID-19, могут вновь легче заразиться «омикроном» по сравнению с другими вариантами, представляющими обеспокоенность», — говорится в информационном бюллетене ВОЗ с обновленными данными о новом штамме.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 9 миллионов 468 тысяч, в Москве — 1 миллион 946 тысяч, в Петербурге — 787 тысяч, в мире — 262 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».