Сенатор: новый штамм коронавируса «Омикрон» уже может быть в России. В Роспотребнадзоре это отрицают

Сенатор также подчеркнул, что необходимо закрыть авиасообщение с этой страной до тех пор, пока «омикрон» не будет изучен, а также «устанавливать медицинское наблюдение» за приезжими из Египта.

При этом в Роспотребнадзоре не согласились с высказыванием Круглого. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в России официально не зафиксировали ни одного случая заболевания новым штаммом коронавируса.