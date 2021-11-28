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Сенатор: новый штамм коронавируса «Омикрон» уже может быть в России. В Роспотребнадзоре это отрицают

Член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый предположил, что в Россию уже мог проникнуть новый штамм коронавируса, получивший название «Омикрон». Его могли привезти жители России, которые недавно вернулись из Египта, заявил он «РИА Новости».

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Сенатор также подчеркнул, что необходимо закрыть авиасообщение с этой страной до тех пор, пока «омикрон» не будет изучен, а также «устанавливать медицинское наблюдение» за приезжими из Египта.

При этом в Роспотребнадзоре не согласились с высказыванием Круглого. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в России официально не зафиксировали ни одного случая заболевания новым штаммом коронавируса.

Напомним, В Германии, Британии и Чехии, предположительно, зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон». Ученые считают, что новый вариант Omicron имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

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