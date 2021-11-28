Сенатор: новый штамм коронавируса «Омикрон» уже может быть в России. В Роспотребнадзоре это отрицают

Член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый предположил, что в Россию уже мог проникнуть новый штамм коронавируса, получивший название «Омикрон». Его могли привезти жители России, которые недавно вернулись из Египта, заявил он «РИА Новости».
Сенатор также подчеркнул, что необходимо закрыть авиасообщение с этой страной до тех пор, пока «омикрон» не будет изучен, а также «устанавливать медицинское наблюдение» за приезжими из Египта.
При этом в Роспотребнадзоре не согласились с высказыванием Круглого. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в России официально не зафиксировали ни одного случая заболевания новым штаммом коронавируса.
Напомним, В Германии, Британии и Чехии, предположительно, зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон». Ученые считают, что новый вариант Omicron имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.
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