Россия вновь не вошла в список стран, для которых Евросоюз откроет границы

Как пишет ТАСС, решение было принято в ходе заседания Комитета постоянных представителей ЕС, в который входят члены правительства Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса. Руанды, Грузии и Уругвая. Таким образом для граждан России границы стран Евросоюза продолжают оставаться закрытыми. Въехать на территорию ЕС не смогут и граждане США.

С 7 сентября Греция открыла границы для россиян при соблюдении ряда условий. По словам европейского дипломатического источника издания в Брюсселе, «институты Евросоюза осведомлены о решении властей Греции разрешить ограниченный въезд гражданам России и изучают его в настоящий момент».

Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостановилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией, а Польша исключила Россию из списка стан, авиасообщение с которыми запрещено из-за COVID-19.