Нобелевскую премию по экономике в 2024 году присудили за исследование формирования институтов и их влияния на благосостояние

Лауреатами стали Дэрон Асемогл, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон.
Лауреаты Нобелевской премии по экономике 2024 года показали, что одним из объяснений различий в процветании стран являются общественные институты, которые были введены во время колонизации. В странах, которые на момент колонизации были бедными, часто внедрялись инклюзивные институты, которые со временем привели к общему процветанию населения. «Это важная причина того, почему бывшие колонии, которые когда-то были богатыми, теперь стали бедными, и наоборот», — отмечают в Нобелевском комитете.
Об исследовании Дэрона Асемогла, Саймона Джонсона и Джеймса Робинсона:
Некоторые страны попадают в ловушку ситуации с экстрактивными институтами и низким экономическим ростом. Внедрение инклюзивных институтов принесло бы долгосрочные выгоды всем, но добывающие институты обеспечивают краткосрочную выгоду для людей, находящихся у власти. Пока политическая система гарантирует, что они останутся у власти, никто не будет доверять их обещаниям о будущих экономических реформах. По мнению лауреатов, именно поэтому не происходит никаких улучшений.
Однако эта неспособность дать правдоподобные обещания позитивных перемен может также объяснить, почему демократизация иногда происходит. Когда существует угроза революции, люди, находящиеся у власти, сталкиваются с дилеммой. Они предпочли бы остаться у власти и попытаться успокоить массы, пообещав экономические реформы, но население вряд ли поверит, что они не вернутся к старой системе, как только ситуация уляжется. В итоге единственным выходом может стать передача власти и установление демократии.
Напомним, Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2024 году присудили за открытие микроРНК — нового класса крошечных молекул РНК, которые играют решающую роль в регуляции генов.
Лауреатами по физике стали «прадедушки ChatGPT» Джон Хопфилд и Джеффри Хитон: они совершили «основополагающие открытия и изобретения, которые позволяют осуществлять машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей».
Нобелевской премии по химии в 2024 году удостоились Дэвид Бейкер, а также Демис Хассабис и Джон М. Джампер: они разработали «вычислительный дизайн» белков и смогли предсказывать их структуру. Работа, которая раньше занимала годы, теперь занимает всего несколько минут.
Нобелевскую премию по химии дали за работу, без которой теперь «нельзя представить ни одно медицинское исследование». О чем речь?
Нобелевскую премию по литературе в 2024 году получила южнокорейская писательница и лауреатка Международной Букеровской премии (2016 год, роман «Вегетарианка») Хан Ган — «за интенсивную поэтическую прозу, которая сталкивается с историческими травмами и раскрывает хрупкость человеческой жизни».
Лауреатами нобелевской Премии Мира стали выжившие после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Они основали организацию Nihon Hidankyo, которая и удостоилась награды — «за свои усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова».
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