Нобелевскую премию по физике в этом году дали «прадедушкам ChatGPT»! В чем именно их заслуга перед человечеством?

Кто такие Хопфилд и Хитон?

Александр Бухановский, руководитель исследовательского центра «Сильный ИИ в промышленности» ИТМО: Джон Хопфилд – физик, именно он предложил новую модель обработки данных, которая представляется в форме нейронной сети определенной архитектуры и умеет решать задачи выявления характерных структур в зашумленных данных, будучи обученной на эталонных образцах.

А вот Джеффри Хинтон уже развил на ее основе метод решения задач классификации (разделения характерных объектов), для которой явное задание эталонов уже не требуется. Учитывая, что в жизни люди обычно не мыслят эталонами, а просто соотносят друг с другом сходные объекты, это позволило сделать серьезный шаг в сторону развития современного ИИ.