Нобелевскую премию мира получила организация Nihon Hidankyo? Чем она известна?

Нобелевская неделя почти на исходе — в пятницу, 11 октября, наступил через Премии Мира. В этом году ее присудили японской организации Nihon Hidankyo, объединяющей жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки (а также пострадавших от испытаний ядерного оружия). Чем известны лауреаты? И что значит их лозунг «больше никаких хибакуся»? Разбираемся в материале Собака.ru.
Какая организация получила Премию Мира в этом году?
Nihon Hidankyo была основана в 1956 году выжившими после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки (на японском языке их называют 被爆者 или «хибакуся», то есть «люди, подвергшиеся воздействию взрыва»). Также в организацию вошли пострадавшие от ядерных испытаний в Тихом океане. В качестве официального логотипа было выбрано изображение собранного из бумаги журавлика с лозунгом «Больше никаких хибакуся».
Своими официальными целями сама организация называет:
- Предотвращение ядерной войны и ликвидация ядерного оружия, в том числе «путем подписания международного соглашения о полном запрете и ликвидации ядерного оружия»;
- Получение от государства компенсаций за ущерб, понесенный от атомных взрывов. «Ответственность государства [Япония] за развязывание войны, которая привела к бомбардировкам, должна быть признана, — говорится на сайте организации, — компенсации должны быть выплачены».
- Влияние на текущую политику в отношении хибакуся и на те меры поддержки, которые им адресуются.
«Судьба тех, кто пережил ад Хиросимы и Нагасаки долгое время скрывалась, — рассказывает в комментарии для Собака.ru Юлия Байер, доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге, — Nihon Hidankyo — это люди, которые объединились с той целью, чтобы все остальное человечество знало и помнило о том, что эти атомные бомбардировки имели место быть, и чтобы предотвратить вероятность их повторения».
Мемориальный комплекс в городе Хиросима
Насколько заметную роль она играет в Японии?
Nihon Hidankyo имеет представительства во всех 47 префектурах Японии. Как заявляет сама организация, она выражает интересы практически всех хибакуся (по состоянию на 2016 год их насчитывалось 174 080 человек).
«Это низовое движение вскоре стало крупнейшей и наиболее представительной организацией хибакуся в Японии», — отметили в Нобелевском комитете.
Насколько оно влиятельно в мире?
Помимо продвижения интересов хибакуся внутри самой Японии, организация ставит целью также помощь тем пострадавшим от бомбардировок, кто сейчас живет в Корее или других странах. Впрочем, это даже менее заметная часть работы Nihon Hidankyo на международной арене.
Больше организация известна благодаря пропаганде глобального отказа от ядерного оружия.
«Хибакуся помогают нам описывать неописуемое, думать о немыслимом и каким-то образом осознавать непостижимую боль и страдания, причиняемые ядерным оружием, — цитирует издание РБК сообщение Нобелевского комитета. — Присуждая Нобелевскую премию мира этого года Nihon Hidankyo, Норвежский Нобелевский комитет хочет почтить всех выживших, кто, несмотря на физические страдания и болезненные воспоминания, решил использовать свой опыт для взращивания надежды и вовлеченности в дело мира».
Текст: Алена Соколова, Константин Крылов
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