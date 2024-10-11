Нобелевскую премию мира получила организация Nihon Hidankyo? Чем она известна?

Какая организация получила Премию Мира в этом году?

Nihon Hidankyo была основана в 1956 году выжившими после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки (на японском языке их называют 被爆者 или «хибакуся», то есть «люди, подвергшиеся воздействию взрыва»). Также в организацию вошли пострадавшие от ядерных испытаний в Тихом океане. В качестве официального логотипа было выбрано изображение собранного из бумаги журавлика с лозунгом «Больше никаких хибакуся».

Своими официальными целями сама организация называет:

Предотвращение ядерной войны и ликвидация ядерного оружия, в том числе «путем подписания международного соглашения о полном запрете и ликвидации ядерного оружия»;

Получение от государства компенсаций за ущерб, понесенный от атомных взрывов. «Ответственность государства [Япония] за развязывание войны, которая привела к бомбардировкам, должна быть признана, — говорится на сайте организации, — компенсации должны быть выплачены».

Влияние на текущую политику в отношении хибакуся и на те меры поддержки, которые им адресуются.

«Судьба тех, кто пережил ад Хиросимы и Нагасаки долгое время скрывалась, — рассказывает в комментарии для Собака.ru Юлия Байер, доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге, — Nihon Hidankyo — это люди, которые объединились с той целью, чтобы все остальное человечество знало и помнило о том, что эти атомные бомбардировки имели место быть, и чтобы предотвратить вероятность их повторения».