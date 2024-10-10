Нобелевскую премию по литературе в 2024 году получила южнокорейская писательница Хан Ган

Напомним, Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2024 году присудили за открытие микроРНК — нового класса крошечных молекул РНК, которые играют решающую роль в регуляции генов.

Лауреатами по физике стали «прадедушки ChatGPT» Джон Хопфилд и Джеффри Хитон: они совершили «основополагающие открытия и изобретения, которые позволяют осуществлять машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей».

Нобелевской премии по химии в 2024 году удостоились Дэвид Бейкер, а также Демис Хассабис и Джон М. Джампер: они разработали «вычислительный дизайн» белков и смогли предсказывать их структуру. Работа, которая раньше занимала годы, теперь занимает всего несколько минут.