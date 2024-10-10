Нобелевскую премию по литературе в 2024 году получила южнокорейская писательница Хан Ган

Обладательница Международной Букеровской премии (2016 год, роман «Вегетарианка») стала нобелевским лауреатом «за интенсивную поэтическую прозу, которая сталкивается с историческими травмами и раскрывает хрупкость человеческой жизни».
Хан Ган родилась 27 ноября 1970 года в Кванджоу, ее отец — писатель Хан Сынвона. Изучала корейскую литературу в университете Ёнсе, а писательскую карьеру начала со стихотворения, опубликованного в журнале «Общество и литература». Официальный же дебют Ган состоялся, когда ее рассказ «Алый якорь» стал победителем литературного конкурса Сеул Синмун.
В 2016 году Хан Ган получила Международную Букеровскую премию за роман «Вегетарианка». Книга рассказывает о женщине, чье решение перестать есть мясо приносит разрушительные последствия.
Напомним, Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2024 году присудили за открытие микроРНК — нового класса крошечных молекул РНК, которые играют решающую роль в регуляции генов.
Лауреатами по физике стали «прадедушки ChatGPT» Джон Хопфилд и Джеффри Хитон: они совершили «основополагающие открытия и изобретения, которые позволяют осуществлять машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей».
Нобелевской премии по химии в 2024 году удостоились Дэвид Бейкер, а также Демис Хассабис и Джон М. Джампер: они разработали «вычислительный дизайн» белков и смогли предсказывать их структуру. Работа, которая раньше занимала годы, теперь занимает всего несколько минут.
Комментарии (0)