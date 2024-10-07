Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2024 году присудили за открытие микроРНК

Это новый класс крошечных молекул РНК, которые играют решающую роль в регуляции генов.
Как отмечают в Нобелевском комитете, понимание регуляции активности генов было «важной целью на протяжении многих десятилетий». Если она нарушается, это может привести к серьезным заболеваниям, таким как рак, диабет или аутоиммунные заболевания, а мутации в генах, кодирующих микроРНК, были обнаружены у людей с врожденной потерей слуха, заболеваниями глаз или скелета. Таким образом, клетки и ткани не развиваются нормально без микроРНК.
Об открытии микроРНК:
Регуляция генов с помощью микроРНК, впервые открытая Амбросом и Рувкуном, работает уже сотни миллионов лет. Этот механизм позволил эволюционировать все более сложным организмам. Из генетических исследований мы знаем, что клетки и ткани не могут нормально развиваться без микроРНК. Аномальная регуляция микроРНК может способствовать развитию рака, а мутации в генах, кодирующих микроРНК, были обнаружены у людей, вызывая такие заболевания, как врожденная потеря слуха, болезни глаз и скелета. Мутации в одном из белков, необходимых для производства микроРНК, приводят к синдрому DICER1 — редкому, но тяжелому синдрому, связанному с развитием рака в различных органах и тканях.
Фундаментальное открытие Амброса и Рувкуна, сделанное на маленьком черве C. elegans, было неожиданным и открыло новое измерение генной регуляции, необходимой для всех сложных форм жизни.
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