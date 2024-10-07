Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2024 году присудили за открытие микроРНК

Нобелевский комитет

Об открытии микроРНК:

Регуляция генов с помощью микроРНК, впервые открытая Амбросом и Рувкуном, работает уже сотни миллионов лет. Этот механизм позволил эволюционировать все более сложным организмам. Из генетических исследований мы знаем, что клетки и ткани не могут нормально развиваться без микроРНК. Аномальная регуляция микроРНК может способствовать развитию рака, а мутации в генах, кодирующих микроРНК, были обнаружены у людей, вызывая такие заболевания, как врожденная потеря слуха, болезни глаз и скелета. Мутации в одном из белков, необходимых для производства микроРНК, приводят к синдрому DICER1 — редкому, но тяжелому синдрому, связанному с развитием рака в различных органах и тканях.

Фундаментальное открытие Амброса и Рувкуна, сделанное на маленьком черве C. elegans, было неожиданным и открыло новое измерение генной регуляции, необходимой для всех сложных форм жизни.