Нобелевскую премию по химии в 2024 году присудили за «вычислительный дизайн» и «предсказание структуры» белков

Белки обычно состоят из 20 различных аминокислот, которые можно назвать строительными блоками жизни. В 2003 году Дэвиду Бейкеру удалось использовать эти блоки для создания нового белка, который не был похож ни на один другой. С тех пор его исследовательская группа создает «один фантастический белок за другим» — включая белки, которые можно использовать в качестве лекарств, вакцин, наноматериалов и крошечных датчиков.

Второе открытие связано с предсказанием структуры белков. В белках аминокислоты соединены в длинные нити, которые складываются в трехмерную структуру, определяющую функцию белка. Начиная с 1970-х годов исследователи пытались предсказать структуру белков по последовательностям аминокислот, но это оказалось непросто. Однако четыре года назад произошел ошеломляющий прорыв.

В 2020 году Демис Хассабис и Джон Джампер представили модель искусственного интеллекта под названием AlphaFold2. С ее помощью они смогли предсказать структуру практически всех 200 миллионов белков, которые были идентифицированы исследователями. С момента своего открытия AlphaFold2 использовали более двух миллионов человек из 190 стран. Теперь исследователи имеют более глубокое понимание устойчивости к антибиотикам и создание изображений ферментов, способных разлагать пластик.