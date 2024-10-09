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Нобелевскую премию по химии в 2024 году присудили за «вычислительный дизайн» и «предсказание структуры» белков

Лауреатами стали Дэвид Бейкер, а также Демис Хассабис и Джон М. Джампер. «Работа, которая раньше занимала годы, теперь занимает всего несколько минут благодаря лауреатам премии по химии этого года», — отметили в Нобелевском комитете.

Shutterstock.com

Белки обычно состоят из 20 различных аминокислот, которые можно назвать строительными блоками жизни. В 2003 году Дэвиду Бейкеру удалось использовать эти блоки для создания нового белка, который не был похож ни на один другой. С тех пор его исследовательская группа создает «один фантастический белок за другим» — включая белки, которые можно использовать в качестве лекарств, вакцин, наноматериалов и крошечных датчиков.

Второе открытие связано с предсказанием структуры белков. В белках аминокислоты соединены в длинные нити, которые складываются в трехмерную структуру, определяющую функцию белка. Начиная с 1970-х годов исследователи пытались предсказать структуру белков по последовательностям аминокислот, но это оказалось непросто. Однако четыре года назад произошел ошеломляющий прорыв.

В 2020 году Демис Хассабис и Джон Джампер представили модель искусственного интеллекта под названием AlphaFold2. С ее помощью они смогли предсказать структуру практически всех 200 миллионов белков, которые были идентифицированы исследователями. С момента своего открытия AlphaFold2 использовали более двух миллионов человек из 190 стран. Теперь исследователи имеют более глубокое понимание устойчивости к антибиотикам и создание изображений ферментов, способных разлагать пластик.

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Напомним, Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2024 году присудили за открытие микроРНК — нового класса крошечных молекул РНК, которые играют решающую роль в регуляции генов. Лауреатами по физике стали «прадедушки ChatGPT» Джон Хопфилд и Джеффри Хитон: они совершили «основополагающие открытия и изобретения, которые позволяют осуществлять машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей».

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