Нобелевскую премию мира в 2024 году присудили выжившим после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Нобелевский комитет

О присуждении Нобелевской премии мира в 2024 году выжившим после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки:

В основе мировоззрения Альфреда Нобеля лежала вера в то, что преданные своему делу люди могут изменить мир к лучшему. Присуждая в этом году Нобелевскую премию мира организации Nihon Hidankyo, Норвежский нобелевский комитет хотел бы воздать должное всем выжившим, которые, несмотря на физические страдания и болезненные воспоминания, решили использовать свой дорогостоящий опыт для того, чтобы вселить в людей надежду и приобщить их к делу мира.

Nihon Hidankyo предоставила тысячи свидетельств очевидцев, выпустила резолюции и публичные призывы, а также ежегодно направляла делегации в Организацию Объединенных Наций и на различные мирные конференции, чтобы напомнить миру о насущной необходимости ядерного разоружения.

Однажды хибакуся [переводится с японского как «люди, подвергшиеся воздействию взрыва»] больше не будет среди нас как свидетелей истории. Но благодаря сильной культуре памяти и постоянной приверженности делу новые поколения японцев несут в себе опыт и послание свидетелей. Они вдохновляют и просвещают людей по всему миру. Таким образом, они помогают сохранить ядерное табу — необходимое условие мирного будущего человечества.