Нобелевскую премию мира в 2024 году присудили выжившим после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Они основали организацию Nihon Hidankyo, которая и удостоилась награды — «за свои усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова».
О присуждении Нобелевской премии мира в 2024 году выжившим после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки:
В основе мировоззрения Альфреда Нобеля лежала вера в то, что преданные своему делу люди могут изменить мир к лучшему. Присуждая в этом году Нобелевскую премию мира организации Nihon Hidankyo, Норвежский нобелевский комитет хотел бы воздать должное всем выжившим, которые, несмотря на физические страдания и болезненные воспоминания, решили использовать свой дорогостоящий опыт для того, чтобы вселить в людей надежду и приобщить их к делу мира.
Nihon Hidankyo предоставила тысячи свидетельств очевидцев, выпустила резолюции и публичные призывы, а также ежегодно направляла делегации в Организацию Объединенных Наций и на различные мирные конференции, чтобы напомнить миру о насущной необходимости ядерного разоружения.
Однажды хибакуся [переводится с японского как «люди, подвергшиеся воздействию взрыва»] больше не будет среди нас как свидетелей истории. Но благодаря сильной культуре памяти и постоянной приверженности делу новые поколения японцев несут в себе опыт и послание свидетелей. Они вдохновляют и просвещают людей по всему миру. Таким образом, они помогают сохранить ядерное табу — необходимое условие мирного будущего человечества.
Напомним, Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2024 году присудили за открытие микроРНК — нового класса крошечных молекул РНК, которые играют решающую роль в регуляции генов.
Лауреатами по физике стали «прадедушки ChatGPT» Джон Хопфилд и Джеффри Хитон: они совершили «основополагающие открытия и изобретения, которые позволяют осуществлять машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей».
Нобелевской премии по химии в 2024 году удостоились Дэвид Бейкер, а также Демис Хассабис и Джон М. Джампер: они разработали «вычислительный дизайн» белков и смогли предсказывать их структуру. Работа, которая раньше занимала годы, теперь занимает всего несколько минут.
Нобелевскую премию по химии дали за работу, без которой теперь «нельзя представить ни одно медицинское исследование». О чем речь?
Нобелевскую премию по литературе в 2024 году получила южнокорейская писательница и лауреатка Международной Букеровской премии (2016 год, роман «Вегетарианка») Хан Ган — «за интенсивную поэтическую прозу, которая сталкивается с историческими травмами и раскрывает хрупкость человеческой жизни».
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