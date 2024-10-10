Нобелевская премия по Литературе присуждена корейской писательнице Хан Ган, написавшей роман «Вегетарианка». О чем она пишет?

Объявлена лауреатка Нобелевской премии по литературе! Ей стала 53-летняя южнокорейская писательница Хан Ган. Ее наградили «за интенсивную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни». Редактор художественной литературы группы компаний «ЛитРес» Анна Данилина по просьбе Собака.ru рассказывает о том, чем известна новоиспеченная обладательница Нобелевки и почему выбор жюри удивил профессионалов.
Кто такая Хан Ган?
Анна Данилина: Хан Ган — южнокорейская писательница, которая русским читателям может быть знакома по роману «Вегетарианка». В 2016-м году за этот роман Ган уже наградили Международной Букеровской премией. Так она стала первой в Южной Корее женщиной, получившей Букера. Сегодня она поставила еще один рекорд, став 18-й по счету писательницей, которой присудили Нобелевку, и навсегда вошла в историю мировой литературы.
Любопытно, что в списках букмекеров этого года Хан Ган не вошла даже в топ-20, а значит, нобелевскому жюри удалось удивить всех заинтересованных.
О чем она пишет?
Анна Данилина: Книги Хан Ган полны размышлений о жизни и смерти, неуловимости настоящего момента, силе духа и упорстве человека перед испытаниями, коллективными травмами на фоне исторических событий и колорита родины писательницы. Текстам присуща поэтичность, философичность, психологизм и драматичность. В фокусе почти всегда маленький человек перед сложным выбором, глубина его душевных переживаний.
Какими произведениями известна?
Анна Данилина: Самый известный, благодаря Международному Букеру, ее роман — «Вегетарианка». Однако на счету писательницы 23 произведения. Она пишет не только прозу, но и поэзию. Именно со стихотворной формы началась ее литературная карьера в юности.
Переведено ли что-то на русский язык?
Анна Данилина: На русский язык переведены две ее книги: «Вегетарианка» и «Человеческие поступки». Первая история повествует о женщине, которая после причудливого сна отказалась от мяса. Это решение проверит на прочность не только ее волю, внутренние убеждения, умение верить себе, но и отношения со всеми близкими, которые ее откровенно не понимают. Одно решение обнажит годами копившиеся друг к другу претензии.
Следом за этим романом на русский перевели «Человеческие поступки» — это социальная драма о семье, которая во время беспорядков 1980-х в небольшом корейском городке потеряла ребенка. На первый план выходят страдания от потери, переживание горя и его последствия, которые так или иначе затронут каждого причастного к трагедии.
Кого может заинтересовать ее творчество?
Анна Данилина: Книги Хан Ган понравятся всем, кто любит психологические романы, погружение в историю азиатских стран, размышления о месте человека в мире и темных уголках души в контексте острых социальных вопросов.
Если резюмировать — выбор Шведской академии удивил и порадовал. Ведь за все годы работы премии с 1901 года труд женщин-писательниц часто обходили вниманием. Курс на азиатские романы продолжается и открывает перед читателями достойные имена и глубокие сюжеты.
Напомним, лауреатом 2023 года был норвежский прозаик Юн Фоссе. В список претендентов на будущий год снова «отправляются» Джоан Роулинг, Маргарет Этвуд, Мишель Уэльбек, Харуки Мураками, Салман Рушди и даже Стивен Кинг. А пока будем читать Хан Ган и наблюдать, в какую сторону направится вектор литературных трендов в следующий раз.
Платон Жуков
Издатель и основатель независимого книжного магазина «Желтый двор»:
Мы очень рады что Хан Ган была отмечена комитетом Нобелевской премии и надеемся, что это подтолкнет наших издателей к тому, чтобы активно издавать ее книги на русском языке. На данный момент переведено два ее романа: «Вегетерианка» и «Человеческие поступки», они были изданы за последние несколько лет и обе книги вышли из печати, их тиражи закончились.
Современная корейская литература, как и китайская, довольно тяжелая и болезненная. Она часто обращается к переживаниям бурного ХХ века, к исторической травме. Южнокорейские писатели нередко затрагивают вопросы классового разрыва в современном обществе, «гонки на выживание», тревоги, которая растет из конфликта между консервативным укладом корейской жизни с одной стороны, и попытки этот уклад преодолеть, с другой. Этому посвящены и обе переведенные на русский язык книги Хан Ган. В «Вегетерианке» главная героиня отказывается от мяса, что приводит к катастрофическим последствиям – полному разладу в ее отношениях с семьей и окружающим миром.
Роман «Человеческие поступки» посвящен одной из многих трагических страниц в истории Кореи, студенческому восстанию в Кванджу в 1980-м году – кровопролитном, жестоко подавленном властями. К этой теме южнокорейцы обращаются часто и в кино, и в книгах. Мы не слишком внимательно следим за букмекерскими ставками в мире литературных премий. Нам кажется, что победа Хан Ган вполне закономерна, учитывая волну всеобщего интереса к Корее как самобытной, живой, пока еще лишь смутно знакомой нам культуре, которая способна нас немало удивить.
Редактура: Константин Крылов, при участии Алены Соколовой
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