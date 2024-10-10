18+
  • Развлечения
  • Книги
Книги

Нобелевская премия по Литературе присуждена корейской писательнице Хан Ган, написавшей роман «Вегетарианка». О чем она пишет?

Объявлена лауреатка Нобелевской премии по литературе! Ей стала 53-летняя южнокорейская писательница Хан Ган. Ее наградили «за интенсивную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни». Редактор художественной литературы группы компаний «ЛитРес» Анна Данилина по просьбе Собака.ru рассказывает о том, чем известна новоиспеченная обладательница Нобелевки и почему выбор жюри удивил профессионалов.

robin.ph / Shutterstock

Кто такая Хан Ган?

Анна Данилина: Хан Ган — южнокорейская писательница, которая русским читателям может быть знакома по роману «Вегетарианка». В 2016-м году за этот роман Ган уже наградили Международной Букеровской премией. Так она стала первой в Южной Корее женщиной, получившей Букера. Сегодня она поставила еще один рекорд, став 18-й по счету писательницей, которой присудили Нобелевку, и навсегда вошла в историю мировой литературы.  

Любопытно, что в списках букмекеров этого года Хан Ган не вошла даже в топ-20, а значит, нобелевскому жюри удалось удивить всех заинтересованных.

Нобелевскую премию по медицине дали за изучение микроРНК: максимально просто объясняем, что это и как помогает бороться с раком

О чем она пишет?

Анна Данилина: Книги Хан Ган полны размышлений о жизни и смерти, неуловимости настоящего момента, силе духа и упорстве человека перед испытаниями, коллективными травмами на фоне исторических событий и колорита родины писательницы. Текстам присуща поэтичность, философичность, психологизм и драматичность. В фокусе почти всегда маленький человек перед сложным выбором, глубина его душевных переживаний. 

Bob Vector / Shutterstock

Какими произведениями известна?

Анна Данилина: Самый известный, благодаря Международному Букеру, ее роман — «Вегетарианка». Однако на счету писательницы 23 произведения. Она пишет не только прозу, но и поэзию. Именно со стихотворной формы началась ее литературная карьера в юности.

Нобелевскую премию по физике в этом году дали «прадедушкам ChatGPT»! В чем именно их заслуга перед человечеством?

Переведено ли что-то на русский язык?

Анна Данилина: На русский язык переведены две ее книги: «Вегетарианка» и «Человеческие поступки». Первая история повествует о женщине, которая после причудливого сна отказалась от мяса. Это решение проверит на прочность не только ее волю, внутренние убеждения, умение верить себе, но и отношения со всеми близкими, которые ее откровенно не понимают. Одно решение обнажит годами копившиеся друг к другу претензии.

Следом за этим романом на русский перевели «Человеческие поступки» — это социальная драма о семье, которая во время беспорядков 1980-х в небольшом корейском городке потеряла ребенка. На первый план выходят страдания от потери, переживание горя и его последствия, которые так или иначе затронут каждого причастного к трагедии. 

Accogliente Design / Shutterstock

Кого может заинтересовать ее творчество? 

Анна Данилина: Книги Хан Ган понравятся всем, кто любит психологические романы, погружение в историю азиатских стран, размышления о месте человека в мире и темных уголках души в контексте острых социальных вопросов. 

Если резюмировать — выбор Шведской академии удивил и порадовал. Ведь за все годы работы премии с 1901 года труд женщин-писательниц часто обходили вниманием. Курс на азиатские романы продолжается и открывает перед читателями достойные имена и глубокие сюжеты. 

Напомним, лауреатом 2023 года был норвежский прозаик Юн Фоссе. В список претендентов на будущий год снова «отправляются» Джоан Роулинг, Маргарет Этвуд, Мишель Уэльбек, Харуки Мураками, Салман Рушди и даже Стивен Кинг. А пока будем читать Хан Ган и наблюдать, в какую сторону направится вектор литературных трендов в следующий раз.

Платон Жуков

Издатель и основатель независимого книжного магазина «Желтый двор»:

Мы очень рады что Хан Ган была отмечена комитетом Нобелевской премии и надеемся, что это подтолкнет наших издателей к тому, чтобы активно издавать ее книги на русском языке. На данный момент переведено два ее романа: «Вегетерианка» и «Человеческие поступки», они были изданы за последние несколько лет и обе книги вышли из печати, их тиражи закончились.

Современная корейская литература, как и китайская, довольно тяжелая и болезненная. Она часто обращается к переживаниям бурного ХХ века, к исторической травме. Южнокорейские писатели нередко затрагивают вопросы классового разрыва в современном обществе, «гонки на выживание», тревоги, которая растет из конфликта между консервативным укладом корейской жизни с одной стороны, и попытки этот уклад преодолеть, с другой. Этому посвящены и обе переведенные на русский язык книги Хан Ган. В «Вегетерианке» главная героиня отказывается от мяса, что приводит к катастрофическим последствиям – полному разладу в ее отношениях с семьей и окружающим миром.

Роман «Человеческие поступки» посвящен одной из многих трагических страниц в истории Кореи, студенческому восстанию в Кванджу в 1980-м году – кровопролитном, жестоко подавленном властями. К этой теме южнокорейцы обращаются часто и в кино, и в книгах. Мы не слишком внимательно следим за букмекерскими ставками в мире литературных премий. Нам кажется, что победа Хан Ган вполне закономерна, учитывая волну всеобщего интереса к Корее как самобытной, живой, пока еще лишь смутно знакомой нам культуре, которая способна нас немало удивить.

Редактура: Константин Крылов, при участии Алены Соколовой

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: