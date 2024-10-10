Нобелевская премия по Литературе присуждена корейской писательнице Хан Ган, написавшей роман «Вегетарианка». О чем она пишет?

Платон Жуков

Издатель и основатель независимого книжного магазина «Желтый двор»:

Мы очень рады что Хан Ган была отмечена комитетом Нобелевской премии и надеемся, что это подтолкнет наших издателей к тому, чтобы активно издавать ее книги на русском языке. На данный момент переведено два ее романа: «Вегетерианка» и «Человеческие поступки», они были изданы за последние несколько лет и обе книги вышли из печати, их тиражи закончились.

Современная корейская литература, как и китайская, довольно тяжелая и болезненная. Она часто обращается к переживаниям бурного ХХ века, к исторической травме. Южнокорейские писатели нередко затрагивают вопросы классового разрыва в современном обществе, «гонки на выживание», тревоги, которая растет из конфликта между консервативным укладом корейской жизни с одной стороны, и попытки этот уклад преодолеть, с другой. Этому посвящены и обе переведенные на русский язык книги Хан Ган. В «Вегетерианке» главная героиня отказывается от мяса, что приводит к катастрофическим последствиям – полному разладу в ее отношениях с семьей и окружающим миром.

Роман «Человеческие поступки» посвящен одной из многих трагических страниц в истории Кореи, студенческому восстанию в Кванджу в 1980-м году – кровопролитном, жестоко подавленном властями. К этой теме южнокорейцы обращаются часто и в кино, и в книгах. Мы не слишком внимательно следим за букмекерскими ставками в мире литературных премий. Нам кажется, что победа Хан Ган вполне закономерна, учитывая волну всеобщего интереса к Корее как самобытной, живой, пока еще лишь смутно знакомой нам культуре, которая способна нас немало удивить.