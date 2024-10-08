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Нобелевскую премию по физике в 2024 году присудили за усовершенствование машинного обучения

Лауреатами премии стали Джон Дж. Хопфилд и Джеффри Э. Хитон: они совершили «основополагающие открытия и изобретения, которые позволяют осуществлять машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей».

Shutterstock.com

Нобелевские лауреаты по физике 2024 года использовали инструменты из физики для разработки методов, которые лежат в основе современного мощного машинного обучения. Джон Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и восстанавливать изображения и другие типы паттернов в данных. Джеффри Хинтон изобрел метод, который может автономно находить свойства в данных и выполнять такие задачи, как идентификация конкретных элементов на фотографиях.

«Работа лауреатов уже принесла огромную пользу. В физике мы используем искусственные нейронные сети в самых разных областях, например, для разработки новых материалов с особыми свойствами», — отметила председатель Нобелевского комитета по физике Эллен Мунс.

Напомним, накануне вручили Нобелевскую премию по физиологии и медицине. В 2024 году ее присудили за открытие микроРНК — нового класса крошечных молекул РНК, которые играют решающую роль в регуляции генов. 

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