Нобелевскую премию по физике в 2024 году присудили за усовершенствование машинного обучения

Нобелевские лауреаты по физике 2024 года использовали инструменты из физики для разработки методов, которые лежат в основе современного мощного машинного обучения. Джон Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и восстанавливать изображения и другие типы паттернов в данных. Джеффри Хинтон изобрел метод, который может автономно находить свойства в данных и выполнять такие задачи, как идентификация конкретных элементов на фотографиях.

«Работа лауреатов уже принесла огромную пользу. В физике мы используем искусственные нейронные сети в самых разных областях, например, для разработки новых материалов с особыми свойствами», — отметила председатель Нобелевского комитета по физике Эллен Мунс.