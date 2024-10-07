Нобелевскую премию по медицине дали за изучение микроРНК: максимально просто объясняем, что это и как помогает бороться с раком

За что в этом году дали Нобелевскую премию по медицине?

Олег Кучур (научный сотрудник института биоорганической химии РАН и Университета ИТМО): В этом году Нобелевская премия была выдана двум американским ученым: Виктору Эмбросу и Гэри Равкану за открытие микроРНК (miR).

Что это такое? Мы помним из школьной программы, что рибонуклеиновые кислоты (РНК и ДНК) — это макромолекулы, которые хранят, переносят и реализуют информацию. Какое их функциональное отличие? Если ДНК хранит информацию, то РНК ее прочитывает, служит некоторым посредником между ДНК и белками, которые отвечают за функционирование нашего организма.

Долгое время молекулы РНК считались всего лишь переносчиками информации, матрицами для синтеза белков и пептидов. Однако в 1993 году были открыты те самые микроРНК, за которые сейчас дана Нобелевская премия. После этого ученым стало понятно, что РНК может не только передавать информацию, но и влиять на сам синтез ДНК и экспрессию (то есть выработку, — прим. Собака.ru) тех или иных генов, индукцию белков. А стало быть и на жизнь всего организма.

МикроРНК были впервые обнаружены в нематодах Caenorhabditis elegans — это такие круглые черви. Первоначально казалось, что это редкие, специфические молекулы, присущие определенным организмам, однако теперь известно, что они встречаются не только у червей, но и у растений, животных, человека и даже у вирусов, регулируя активность генов у этих организмов.