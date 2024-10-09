Нобелевскую премию по химии дали за работу, без которой теперь «нельзя представить ни одно медицинское исследование». О чем речь?

Что именно сделали Бейкер, Джампер и Хассабис?

Дэвид Бейкер — американский биохимик. Его группа первой в мире смогла создать искусственный белок, который, как отмечает Нобелевский комитет «не был похож ни на один другой [ранее существовавший] протеин». Это вещество получило название Top7, его появление в 2003 году ознаменовало новую эру в биохимии — отныне человечество на основе данных компьютерного моделирования могло создавать протеины заданной структуры (а следовательно и свойств).

Уже через два года команда Бейкера создала алгоритм Rosetta@home, который направлен на предсказание трехмерной структуры белков. Благодаря этому, зная состав белка (то есть то, из каких белков он состоит), ученые могут составить трехмерную модель строения белка.

«До 2000-х годов таких возможностей не было, — объясняет Собака.ru Екатерина Скорб из Университета ИТМО. — Структуру белка выясняли экспериментальным образом, его выделяли, кристаллизовали, проводили анализ, что занимало очень большое время. Однако такие исследования позволили накопить огромный массив данных, который потом позволил обучить алгоритмы вроде Rosetta@home».

Два других лауреата — Демис Хассабис и Джон М. Джампер — работают в DeepMind. Эта компания была основана в 2010 году в Лондоне как независимый стартап в области искусственного интеллекта, а уже в 2014-м была выкуплена Google. Ими был создан алгоритм AlphaFold, который работает на базе машинного обучения и также предсказывает пространственную структуру белка по его составу.