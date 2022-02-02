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Когда в Петербурге наступит пик заболеваемости «омикрон»-штаммом? Вот прогноз ученых из Политеха

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Пик заболеваемости «омикрон»-штаммом коронавируса в Петербурге случится через две недели. Такой прогноз дают специалисты Центра НТИ «Новые производственные технологии» Политехнического университета имени Петра Великого.

Shutterstock.com

Алексей Боровков

Руководитель центра «Передовые цифровые технологии» и центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» — о том, когда в Петербурге наступит пик заболеваемости, цитата по «Петербургскому дневнику»:

Пик заболеваемости в Петербурге мы ожидаем 15 февраля, в Москве — декадой позже, 26 февраля, в России в целом — в начале марта. […] Процесс распространения SARS-CoV-2 в Петербурге перешел с пятой средней кривой ко второй, прирост числа активных больных за прошедшую неделю составил 126,7%. […] Пятая средняя кривая, которую Петербург покинул неделю назад, дает оценку 153 тысячи заболевших на пике текущей волны, вторая кривая — 221 тысячу человек. К началу февраля в городе было 138 648 активных больных.

Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 70% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». В городе уже введены так называемые «детские ограничения», ученики старших классов переведены на дистанционное обучение

По прогнозу Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России придется на конец января — начало февраля. Ученые СПбГУ также считают, что максимальный суточный прирост заболевших придется на начало второго месяца 2022 года. Кроме того, появилась новая разновидность доминирующего в мире штамма. BA.2 называют «скрытым омикроном» ввиду того, что его трудно отличить от BA.1 — обычного «омикрона».

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