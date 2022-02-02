Руководитель центра «Передовые цифровые технологии» и центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» — о том, когда в Петербурге наступит пик заболеваемости, цитата по «Петербургскому дневнику»:

Пик заболеваемости в Петербурге мы ожидаем 15 февраля, в Москве — декадой позже, 26 февраля, в России в целом — в начале марта. […] Процесс распространения SARS-CoV-2 в Петербурге перешел с пятой средней кривой ко второй, прирост числа активных больных за прошедшую неделю составил 126,7%. […] Пятая средняя кривая, которую Петербург покинул неделю назад, дает оценку 153 тысячи заболевших на пике текущей волны, вторая кривая — 221 тысячу человек. К началу февраля в городе было 138 648 активных больных.