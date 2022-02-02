Что делать, если один из членов семьи заболел коронавирусом? Комздрав составил памятку

Комитет по здравоохранению Петербурга составил памятку о том, что делать, если один из членов семьи заболел коронавирусом. Рассказываем, кому придется оформлять больничный, а кому — уйти на самоизоляцию.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на Комитет по здравоохранению, в случае, если один из членов семьи заболел коронавирусу, в первую очередь необходимо отправить на семидневную самоизоляцию контактировавших с больным. Однако данная мера касается не всех, а только тех, кто не вакцинировал или не болел COVID-19. Привитые и переболевшие в случае отсутствия симптомов заболевания изоляции не подлежат.
Тем, кто все-таки ушел на самоизоляцию, нужно будет оформить больничный. Если симптомы коронавируса не проявятся, лечащий врач закроет листок нетрудоспособности через семь дней. При любых признаках простуды необходимо обратиться в службу «122» или вызвать на дом врача. «Осуществление забора биоматериала на проведение тестирования на COVID-19 осуществляется лишь при появлении у контактного симптомов простудного заболевания», — подчеркнули в комздраве.
Напомним, ранее в Комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, какие симптомы «омикрона» встречаются у детей, а также в каких случаях нужно вызывать врача. Кроме того, Министерство здравоохранения России опубликовало памятку о действиях в случае бессимптомного или легкого течения коронавируса. Публикуем главные тезисы.
Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 70% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». В городе уже введены так называемые «детские ограничения», ученики старших классов переведены на дистанционное обучение.
По прогнозу Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России придется на конец января — начало февраля. Ученые СПбГУ также считают, что максимальный суточный прирост заболевших придется на начало второго месяца 2022 года. Кроме того, появилась новая разновидность доминирующего в мире штамма. BA.2 называют «скрытым омикроном» ввиду того, что его трудно отличить от BA.1 — обычного «омикрона».
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