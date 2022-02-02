Что делать, если один из членов семьи заболел коронавирусом? Комздрав составил памятку

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на Комитет по здравоохранению, в случае, если один из членов семьи заболел коронавирусу, в первую очередь необходимо отправить на семидневную самоизоляцию контактировавших с больным. Однако данная мера касается не всех, а только тех, кто не вакцинировал или не болел COVID-19. Привитые и переболевшие в случае отсутствия симптомов заболевания изоляции не подлежат.

Тем, кто все-таки ушел на самоизоляцию, нужно будет оформить больничный. Если симптомы коронавируса не проявятся, лечащий врач закроет листок нетрудоспособности через семь дней. При любых признаках простуды необходимо обратиться в службу «122» или вызвать на дом врача. «Осуществление забора биоматериала на проведение тестирования на COVID-19 осуществляется лишь при появлении у контактного симптомов простудного заболевания», — подчеркнули в комздраве.

Напомним, ранее в Комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, какие симптомы «омикрона» встречаются у детей, а также в каких случаях нужно вызывать врача. Кроме того, Министерство здравоохранения России опубликовало памятку о действиях в случае бессимптомного или легкого течения коронавируса. Публикуем главные тезисы.