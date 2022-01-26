В случае, если человек был вакцинирован против коронавируса или переболел менее 6 месяцев назад, ПЦР-тест дал положительный результат, а симптомы заболевания так и не последовали, лечение не требуется. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже 1 раза в сутки.

Данная рекомендация не распространяется на лиц старше 60 лет и имеющих хронические заболевания — им необходимо чаще измерять температуру, разрешено применение противовирусных препаратов, а также продолжить в той же дозировке принимать препараты, назначенные ранее на регулярной основе. При появлении кашля, насморка, першения или боли в горле, а также повышении температуры выше 38 градусов необходимо позвонить в службу «122» или call-центр поликлиники. Если появится одышка — вызвать скорую.