Министерство здравоохранения России опубликовало памятку о действиях в случае бессимптомного или легкого течения коронавируса. Публикуем главные тезисы.
В случае, если человек был вакцинирован против коронавируса или переболел менее 6 месяцев назад, ПЦР-тест дал положительный результат, а симптомы заболевания так и не последовали, лечение не требуется. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже 1 раза в сутки.
Данная рекомендация не распространяется на лиц старше 60 лет и имеющих хронические заболевания — им необходимо чаще измерять температуру, разрешено применение противовирусных препаратов, а также продолжить в той же дозировке принимать препараты, назначенные ранее на регулярной основе. При появлении кашля, насморка, першения или боли в горле, а также повышении температуры выше 38 градусов необходимо позвонить в службу «122» или call-центр поликлиники. Если появится одышка — вызвать скорую.
Если появились симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры не выше 37,5 градусов), но нет результата ПЦР-диагностики, если человек не относится к группе риска (возраст до 60 лет и отсутствие хронических заболеваний), необходимо:
- оставаться дома;
- при необходимости получения больничного позвонить в единую службу «122» или поликлинику;
- изолироваться в отдельной комнате, если в квартире человек проживает не один;
- проветривать помещения каждые три часа;
- соблюдать питьевой режим — не менее 2 литров в сутки;
- измерять температуру не реже 3 раз в сутки;
- по возможности изменять уровень сатурации 2 раза в день (нормальные значения — не ниже 95- 96%);
- применять противовирусные препараты (например, содержащие интерферон-альфа);
- в случае необходимости полоскать горло, промывать нос, понижать температуру и принимать витамины С и D.
При ухудшении состояния (температура выше 38 градусов более двух суток, одышка чувство нехватки воздуха, боли за грудиной, трудно дышать или уровень сатурации менее 94-95%, учащение дыхания) необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи.
Если человек не был вакцинирован и ранее никогда не болел коронавиусом, то при появлении любых любых симптомов ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры выше 38 градусов) и вне зависимости от результатов ПЦР-теста ему необходимо оставаться дома и обратиться в службу «122» или call-центр поликлиники. Если состояние ухудшилось — вызвать скорую.
Рекомендации Минздрава в случае, если заболел ребенок:
- Оставить ребенка дома, не отправлять в детский сад или школу. Строго выполнять рекомендации медицинских работников по диагностике и лечению заболевания. Ни в коем случае не заниматься самолечением.
- Необходимо позвонить в единую службу «122» или в call-центр поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником.
- В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи по номеру «103».
- Не стоит самостоятельно лечить ребенка антибиотиками — они могут быть назначены только врачом-педиатром и только в случае наличия показаний.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.