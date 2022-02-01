В комздраве Петербурга назвали симптомы «омикрона» у детей, при которых нужно вызывать врача

На данный момент в 20 раз выросло количество заражений детей коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно, по сравнению с осенью-зимой 2021 года. Также выросла и госпитализация — почти в три раза. Это связано с увеличением общего числе заболевших, а не с более тяжелым течением болезни, отмечает главный детский инфекционист комитета Елена Дондурей.

В ведомстве со ссылкой на зарубежные исследования поясняют, что «омикрон» протекает в менее тяжелой форме, чем предыдущие штаммы во всех возрастных группах. Однако дети оказались более чувствительны к новому варианту. У них заболевание протекает по типу обычного ОРВИ. И без лабораторного исследования отличить обычную простуду от коронавируса невозможно.

Дондурей назвала несколько симптомов, при которых необходимо вызывать врача детям. За помощью стоит обращаться, если у ребенка есть симптомы дыхательной недостаточности — в частности, затрудненное дыхание. Также привлечь внимание должна выраженная, продолжительная и плохо переносимая лихорадка. Судороги и обезвоживания также требуют экстренного вызова врача.

Если у ребенка ухудшается состояние, меняется поведение, наблюдается изменение сознания — следует прекратить самостоятельное лечение и обратиться к врачу. До прибытия помощи нужно следовать рекомендациям врача или диспетчера.

Напомним, со 2 февраля в Петербурге старшеклассников переведут на дистанционное обучение. Также вводятся новые ограничения по коронавирусу. В них прописали правила проведения мероприятий. Согласовывать теперь придется все события, участие в котором планируют принять более 20 человек. А всех школьников Ленинградской области отправят на внеплановые каникулы. Решение принято оперштабом региона из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса.